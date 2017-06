No obstante, no hay que perder de vista que es un país con enormes limitaciones y fragilidades. "Rusia está tratando de aprovechar la ausencia de Estados Unidos en regiones como Oriente Medio y Próximo —dijo Mayer—. Pero su nueva política de poder está enfrentando grandes problemas. Por ejemplo, no logra cerrar un acuerdo de paz en Siria porque es incapaz de imponer su voluntad a Irán y a Turquía, que luchan a su lado. Putin necesita desesperadamente los recursos de Europa y de Estados Unidos para reconstruir Siria, porque su economía ya no puede lidiar con el creciente gasto militar. Así que, al final, Rusia terminará perdiendo".