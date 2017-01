Obama había hecho referencia a esto como una amenaza para la seguridad nacional del país durante la campaña electoral. "Estoy de acuerdo con (el senador republicano) Marco Rubio, Trump no puede tener los códigos nucleares", dijo en un discurso el 20 de octubre. Volvió sobre lo mismo el tema unos días antes de la elección: "Al parecer, su equipo de campaña le ha quitado su Twitter. Alguien que no puede manejar su propia cuenta de Twitter, no puede manejar los códigos nucleares", dijo.