Por su parte el co fundador de Oracle Larry Ellison, con una fortuna estimada en 28 mil millones de dólares, abandonó la Universidad de Illinois y Chicago, al igual que el co fundador de Snap Inc. Evan Spiegel quien decidió dejar sus estudios en Stanford sin alcanzar los requerimientos para llevarse un diploma lo que de cualquier manera le permitió ser hoy la persona al frente de una de las redes sociales más prometedoras, a pesar de la reciente caída del precio de sus acciones en la bolsa.