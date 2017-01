Según la autora del artículo, en su libro "Zero to One, Notes on Start-Ups or How to Build The Future" (Crear de cero: apuntes sobre start-ups, o cómo construir el futuro) Thiel expone tres claves de su filosofía que explicarían por qué este hombre, que ahora piensa en postularse a gobernador de California en 2018, apoyó a alguien que confía más en el correo físico que en el electrónico: "1) Es mejor arriesgar atrevimiento que trivialidad; 2) Un plan malo es mejor que ningún plan; 3) Las ventas importan exactamente lo mismo que el producto".