Su jefe la cuestionó porque mostraba “demasiada piel” y el video generó indignación en las redes sociales

El video tuvo más de 1 millón de likes y superó los 9 mil comentarios (@christmaskwon/)

Una mujer sorprendió a sus seguidores después de revelar que fue sancionada en su trabajo por su atuendo “inapropiado”. Tras el incidente, la mujer acudió a las redes sociales para mostrar su look, el cual supuestamente mostraba demasiada “piel” para el lugar de trabajo.

En el video, compartido en TikTok por @christmaskwon, se puede ver a la mujer exhibiendo su atuendo, lo que dejó a muchos de los usuarios completamente desorientados. La chica había ido a su oficina con jeans negros de tiro alto, una blusa negra con un cárdigan a tono. Después del llamado de atención, decidió ir al baño a grabar cómo estaba vestida.

En el video se ve cómo la chica gira lentamente para mostrar que estaba completamente tapada. “Mi jefe me acaba de decir que estoy mostrando demasiada piel”, escribió sobre el video.

La mujer reveló que trabaja en un lugar donde “literalmente no hay ocasiones” para mostrarse a los clientes mientras que muchos de los usuarios de la plataforma comentaron que sus jefes también eran demasiado estrictos sobre los códigos de vestimenta.

La polémica desatada en las redes generó un debate más amplio sobre los códigos de vestimenta en el lugar de trabajo y la subjetividad de lo que se considera “apropiado”. Muchos usuarios expresaron su frustración por las normas inconsistentes y la aparente discriminación en la aplicación de estas reglas.

El video tuvo más de 1 millón de likes y generó un debate en los comentarios. “Mi ex supervisor fue acusarme con la jefa por mi polera que era muy apretada y al día siguiente todas mi compañeras fueron con poleras de tiritas jajaja”, “¿Esa piel está aquí con nosotros?”, “Eso es lenguaje corporativo para decir: ´Puedo ver ligeramente debajo de tu camisa y no soy lo suficientemente competente como para dejar de mirar´”, “Solicite una política de código de vestimenta”, “Es su forma de decirte que uses cuello de tortuga para tapar los tatuajes”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.