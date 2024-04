Colocó un sticker en la parte trasera del auto dedicado a los conductores impacientes y se hizo viral

El video tuvo más de 1 millón de visualizaciones en las redes sociales (@memesobreruedas)

En la emocionante etapa de aprender a manejar, obtener el registro de conducir marca un hito significativo en la vida de muchos jóvenes. Sin embargo, este proceso, que representa libertad y autonomía, también conlleva importantes responsabilidades y desafíos. Los conductores principiantes enfrentan una serie de retos, desde dominar las habilidades básicas de manejo hasta comprender las normas de tránsito y aprender a lidiar con situaciones adversas.

A raíz de esto, la sensación de que un vehículo se acerque por detrás puede resultar desesperante para los conductores principiantes. Esta situación, que muchos experimentaron, puede generar diversas reacciones, desde la desaceleración deliberada hasta la adopción de medidas más creativas.

Recientemente, la cuenta de TikTok @memesobreruedas mostró cómo se puede resolver, de forma original, esta angustiosa situación. En un video viral, la cuenta mostró cómo una persona pegaba en la parte posterior de su vehículo un imán con un mensaje claro: “Por favor sé paciente, esta soy literalmente yo”, acompañado de una imagen tierna de un animal completamente temeroso.

Algunos usuarios advirtieron sobre la efectividad de este método, sugiriendo que los conductores impacientes podrían no ser sensibles a tales mensajes.

El video obtuvo más de 1 millón de visualizaciones en la red social y superó los 40 mil likes. “¿Nadie va a hablar de que la ha pegado torcida?”, “Veo un coche con eso y lo embisto”, “Literalmente cuando saque el carnet”, “Lo has puesto doblado y mi toc me ataca”, “Con el cartel menos van a tener piedad”, “Lo que pondré cuando saque el carnet jajajajaja”, “Yo cuando tenga coche”, “¿Nadie va a hablar del insecto que se metió al carro?”, “Pues si veo eso la verdad que funcionaría”, “El BMW no admite stickers jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.