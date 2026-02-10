Tras más de 24 horas en desaparición forzada, difundieron la primera imagen de Juan Pablo Guanipa en prisión domiciliaria

La primera imagen de Juan Pablo Guanipa en prisión domiciliaria

Luego de más de 24 horas en condición de desaparición forzada, este martes fue difundida la primera imagen del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa cumpliendo arresto domiciliario en Maracaibo, bajo estrictas medidas de control impuestas por el régimen chavista.

La fotografía, divulgada en redes sociales por Claudia Macero, vocera de María Corina Machado, muestra a Guanipa sentado dentro de su vivienda, con las piernas cruzadas y un grillete electrónico colocado en el tobillo. Se trata de la primera evidencia visual sobre su situación tras el período en el que familiares y allegados denunciaron que no conocían su paradero luego de su segunda detención.

La confirmación de que el dirigente se encontraba en su casa fue realizada por su hijo, Ramón Guanipa.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo”, escribió en la red social X, al tiempo que expresó el alivio de la familia por su regreso al hogar. Sin embargo, remarcó que la medida no equivale a una liberación.

“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, afirmó.

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de la cárcel y se encuentra en Maracaibo bajo arresto domiciliario

De acuerdo con lo informado por su entorno, la medida de arresto domiciliario incluye el uso permanente de un dispositivo de vigilancia electrónica, prohibición de declarar a medios de comunicación, limitaciones para publicar en redes sociales y la presencia de funcionarios policiales apostados en las inmediaciones de la vivienda.

Según su hijo, se trata de condiciones más estrictas que las que tenía previamente.

Ramón Guanipa también señaló que la familia no recibió notificación previa sobre el traslado del dirigente a la ciudad de Maracaibo. Indicó que se enteraron de la medida cuando funcionarios policiales se presentaron en la residencia para ejecutar el procedimiento. El dirigente fue llevado al inmueble bajo custodia, tras permanecer incomunicado durante más de un día.

Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado el domingo, tras permanecer privado de libertad desde mayo del año pasado. Luego de su salida, ofreció declaraciones públicas en las que llamó a la reconciliación en el país, aunque subrayó que debía darse “con la verdad” y sostuvo que Venezuela “tiene derecho a ser un país libre”.

En medio de una multitud en Caracas, el dirigente político Juan Pablo Guanipa clama por una 'Venezuela libre', exigiendo un proceso de reconciliación nacional que parta del reconocimiento de la verdad y los resultados electorales.

Horas más tarde, durante la noche, fue interceptado por hombres no identificados mientras se trasladaba en un vehículo y fue nuevamente detenido. Desde ese momento, su familia denunció que no tenía información oficial sobre su lugar de reclusión, ni había podido establecer contacto con él. Ante esa situación, Ramón Guanipa exigió públicamente una prueba de vida y su liberación inmediata.

Durante ese período, el hijo del dirigente informó que mantuvo contacto con el senador estadounidense Rick Scott, quien cuestionó públicamente la nueva detención. La familia insistió en que no existía justificación legal para la medida, al asegurar que Guanipa no había incumplido ninguna condición judicial previa.

“Hubo una injusticia, porque no violó ninguna medida cautelar y ahora tiene todavía menos libertades”, declaró Ramón Guanipa a la prensa en Maracaibo, luego de confirmarse el arresto domiciliario. Según explicó, además del grillete electrónico, su padre debe cumplir un régimen de control que limita su movilidad y su comunicación pública.

El propio Ramón Guanipa también agradeció el respaldo internacional recibido en las últimas horas. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó su reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

Ramón Guanipa expresó su reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio ( REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El caso de Juan Pablo Guanipa se produce en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado desde comienzos de enero.

La organización no gubernamental Foro Penal informó que ha verificado al menos 426 liberaciones desde el inicio de ese proceso, mientras que las autoridades aseguran que el número de personas excarceladas asciende a 897, sin que hasta ahora se haya publicado un listado oficial.

La situación también coincide con el desarrollo de una consulta pública sobre un proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión por el Parlamento, que aún debe ser sometido a un segundo debate para su eventual sanción.

(Con información de EFE)