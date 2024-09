González Urrutia firmó bajo “coacción” un reconocimiento de la victoria de Maduro para poder salir de Venezuela

Edmundo González Urrutia habló de su salida de Venezuela

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia divulgó en redes sociales un mensaje sobre las circunstancias de su salida de Venezuela y la presión en su contra por parte de altos funcionarios del régimen chavista tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dijo que se vio obligado a firmar un documento en la que aceptaba el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que reconocía la victoria de Nicolás Maduro.

“Estando en la residencia del embajador de España (en Caracas), el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, recordó el ex diplomático que fue candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y sobre quien pesa una orden de captura tras los comicios acusado de instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y otros delitos.

Contó que, mientras se hallaba en la sede diplomática en la capital venezolana, “hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”. Y añadió: “En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió en Madrid al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (EFE)

En su mensaje, González Urrutia hace alusión a un documento que divulgó el régimen chavista el miércoles y que fue presentado como un texto de dos páginas en la que el dirigente opositor informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía “acatar” el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro. Dicho texto -fechado el 7 de septiembre y dirigido al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez- fue compartido por el ministerio de Comunicación del régimen en un grupo de Telegram.

“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia. “Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar”, dijo, dirigiéndose a las autoridades del régimen.

“Como Presidente Electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”, afirmó, y celebró que la comunidad internacional continúe incrementando su “respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

“No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, concluyó.

Decenas de personas se manifestaron frente al Congreso de los Diputados en Madrid para reivindicar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela el 10 de septiembre de 2024 (Foto: Europa Press)

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado denunció un fraude en las elecciones que dieron a Maduro un tercer mandato de seis años (2025-2031) y reivindica la victoria de González Urrutia. El ex embajador pasó un mes en la clandestinidad ante de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra. Llegó a Madrid el domingo 8 de septiembre.

Según la carta divulgada por el chavismo, González Urrutia expresó su intención de abandonar Venezuela “en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político” y se comprometió a una actividad pública “limitada”.

(Con información de AFP)