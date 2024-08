Gonzalo Koncke: “El tribunal de la dictadura no puede decidir si Maduro ganó o perdió la elección”

Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete de la Oficina del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Gonzalo Koncke es una de las personas más cercanas a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y como jefe de Gabinete del diplomático uruguayo, uno de los funcionarios que más entiende sobre la dura realidad que viven los venezolanos y los manejos fraudulentos que cometió la dictadura de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales. “Parece que nadie tiene las actas”, dijo Koncke en diálogo con Infobae: “Ni siquiera los testigos de mesa del PSUV. Ni el CNE ni el PSUV las han podido producir para presentar. Alucinante y nunca visto realmente. Imagínese el acto de fe que significaría validar el resultado que presenta el CNE sin ninguna evidencia una semana después”.

A continuación, la entrevista completa:

- ¿Dónde están las actas del CNE? ¿Por qué no aparecen?

- Dese cuenta que llevamos una semana con el CNE publicando resultados sin presentar la menor evidencia del origen de los mismos, sin indicar de dónde surgen. Estamos ante el caso del apagón cibernético electoral más largo que se conozca. Y estos apagones prácticamente siempre están vinculados a un fraude o a un intento de fraude o manipulación dolosa de los resultados. Es cuando se corta el flujo de información electoral porque es necesario echar mano para “ajustar” los resultados. Habíamos tenido en el Hemisferio apagones de una noche, de 23 horas, en los cuales se ve que había mucho para ajustar. ¡Pero imagínese en el caso de Venezuela cuánto podría haber para ajustar en un apagón de una semana! El tema es que cuando se continúa publicando la información a medida que ingresa, como corresponde, no hay margen generalmente para hacer los “ajustes” a los que me refería, que obviamente tienen que ver con cómo se “arregla” el resultado electoral. Lo raro, al mismo tiempo, es que parece que nadie tiene las actas, ni siquiera los testigos de mesa del PSUV. Ni el CNE ni el PSUV las han podido producir para presentar. Alucinante y nunca visto realmente. Imagínese el acto de fe que significaría validar el resultado que presenta el CNE sin ninguna evidencia una semana después. Por eso, cuando se habla de publicación urgente de las actas por parte del CNE, supongo que se refieren a que se debieron publicar urgentemente el domingo de la semana pasada. ¡Me gustaría ver con qué cara se aparecen ahora diciendo “aquí están las actas”!

- ¿Qué le parece la judicialización de la elección por Maduro?

- No puede tomarse en serio que en el tribunal de la dictadura se decida si la dictadura ganó o perdió la elección. ¿No es acaso el mismo tribunal que ha asegurado la impunidad del régimen para autores de tortura, ejecuciones extrajudiciales? Creo que solamente hay una institución del régimen que podría asegurar más connivencia que el CNE con el propósito de permitir al gobierno madurista un desenlace aún más falto de garantías y ese es el TSJ.

- ¿Qué papel ha jugado la OEA y qué papel debe de seguir desempeñando? ¿Qué espera de los posicionamientos de aliados y no tan aliados?

- La OEA ha hecho en el caso Venezuela más que ninguna otra organización: declaró en 2016 la alteración del orden constitucional de Venezuela como señala la Carta Democrática Interamericana, declaró la ilegitimidad de la reelección de Maduro en el 2018, presentó un Informe con las denuncias de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela que fueron base fundamental para la apertura de la investigación por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional, organizó la primera mesa de donantes para atender la migración venezolana. Y más, mucho más, recuerde por un momento el año 2016, ningún país hablaba en aquél entonces de presos políticos en Venezuela, no se cuestionaba en organismos internacionales la represión, nadie había cuestionado el desconocimiento flagrante de la Asamblea Nacional elegida en 2015, nada de eso sucedía. Y la primera voz institucional que puso en entredicho todos estos atropellos que culminaron con la deslegitimación del régimen fue la de Almagro, desde la OEA y aún antes. No en vano el odio irracional de las autoridades del régimen contra el Secretario General Almagro.

- ¿Está la Secretaría General supliendo las ineficiencias de los órganos deliberativos?

- Para nada. El Consejo Permanente y la Asamblea General han hecho mucho y el tema Venezuela ha estado siempre en la agenda con importantes resoluciones como las que ya señalé.

- El Secretario General ha sido atacado por el tema Venezuela por ser supuestamente intransigente.

- Para nada, no es así y los hechos lo demuestran. Es un equipo que trabaja duro todos los temas, menciono algunos sin buscar ser exhaustivo: Almagro ha insistido y ha trabajado el apoyo humanitario para Venezuela, aún contra la opinión de gente que decía que eso ayudaba a la dictadura; ha mantenido diálogo con gente vinculada a la misma; no salió a pronunciarse inmediatamente el día de la elección, el domingo pasado, ni el lunes siquiera, y hubo gente que lo criticó también por esto. Siempre propuso una agenda constructiva, recuerde por ejemplo que en su momento planteó la necesidad de un acuerdo de cohabitación que hubiera sido la solución para evitar muchos padeceres al país. Ese acuerdo de cohabitación que propuso el Secretario General hoy es visto favorablemente incluso por algunos de sus más grandes críticos de un lado o del otro. Con un poco de madurez de ambas partes esa todavía sigue siendo una solución posible. Usted se da cuenta que muchas veces ni siquiera nos llevamos crédito por esas propuestas, y no vemos problema con ello porque ni Almagro ni la Secretaría General trabajan para obtener reconocimiento, sino para encontrar soluciones de democracia y prosperidad para la gente. Pero quienes vemos ese trabajo de cerca tenemos claro que hemos hecho más por la paz en Venezuela que ningún otro actor político regional o global.

- Ustedes han desempeñado un papel fundamental en impulsar las denuncias de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, ¿cómo han sido sus recientes trabajos?

- El Panel de Expertos, luego de su informe original en el que exponía las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, prisión política, ha continuado sus trabajos. De hecho, recientemente celebraron nuevas audiencias con víctimas, familiares y testigos. El Panel ha presentado nuevos informes con información de fundamental importancia para los trabajos de la Fiscalía. Se han continuado trabajos con el Instituto CASLA que presenta anualmente un informe a la Organización en el marco del convenio que tenemos. Esos informes tienen siempre muchísima información y tienen una profunda repercusión por la calidad de su contenido. Por otra parte, ustedes vieron que el Secretario General anunció su solicitud para que la Fiscalía tomara medidas urgentes, incluso con la eventual orden de aprehensión para los especialmente responsables. Eso ya tuvo un impacto inmediato sobre el régimen que llevó prácticamente a detener el número de asesinatos durante las protestas. Se nota que el régimen siente esa voz cuando habla. Se han seguido recibiendo denuncias de demás crímenes de lesa humanidad vinculados a la persecución política. Usted ha visto que la investigación comprende las denuncias por crímenes del 2014, vea que ya estamos en el 2024. Diez años después todavía la impunidad.

- ¿Este tema es importante en el desarrollo de una salida para la democracia en Venezuela?

- Es muy claro que 10 años de impunidad nacional e internacional de las autoridades del régimen no han servido para restablecer la democracia en el país. Siempre en el marco de cualquier negociación hay alguno que tiene la idea de la impunidad, y al final de las mismas Venezuela siguió siendo un régimen no democrático y sus autoridades impunes. Como se ve eso siempre ha llevado el beneficio para los dictadores -y vaya uno a saber porqué se los ha beneficiado con eso- y no para el pueblo de Venezuela.

- ¿Maduro tiene miedo? ¿Por eso se aferra al poder? ¿Se puede reconocer la victoria de Edmundo? ¿Eso es igual al reconocimiento de Guaidó?

- No tienen punto en común las dos situaciones que usted plantea. Al respecto, debo decir que en este caso la Secretaría General de la OEA ha señalado, siguiendo los informes técnicos -los elaborados por el Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) y por el Centro Carter- que ésta no ha sido una elección democrática. No creo que haya sido así para perjudicar a Maduro. Más bien parece un intento desesperado de lo contrario por lo tanto entendemos perfectamente que se reconozca como ganador a Edmundo Gonzalez así como también entendemos que hayan otros que necesitan reforzar la evidencia. La Secretaría General hizo su primer comunicado al respecto.