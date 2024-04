Persecución en Venezuela: el régimen de Maduro investiga al periodista Orlando Avendaño, que rechazó las acusaciones

El régimen de Maduro abrió una investigación contra el periodista Orlando Avendaño por instigación al odio y llamado a la rebelión

El régimen de Nicolás Maduro continúa arremetiendo contra las voces disidentes -dentro y fuera de Venezuela- ante la cada vez mayor presión que siente en su contra. Este lunes, el fiscal general Tarek William Saab informó de la última de sus maniobras, esta vez no contra un político sino contra un periodista.

Durante una aparición en televisión, el funcionario chavista anunció la apertura de una investigación en contra del periodista Orlando Avendaño por supuesta “instigación” al odio y llamado a la rebelión, basándose en publicaciones en sus redes sociales de hace un tiempo en las que se mostró con el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, y manifestó su respaldo a la opositora María Corina Machado.

“Este Orlando Avendaño aparece al lado de este sujeto (el presidente Uribe) (...) Hay que tener la sangre de verdad tóxica para andar con ese ‘inmamable’ (...) Hay muchos venezolanos medio locos que, para ellos surgir, van donde Uribe a sacarse una foto, como si eso fuera un trofeo de guerra. Sepan que eso es, ya de por sí, por la manera como se presentan las cosas, el indicio de que algo feo están tramando”, comenzó diciendo Saab sobre la imagen en cuestión.

Así anunció Tarek William Saab el inicio de una investigación contra Avendaño (X: @VozMediaUSA)

A continuación, se refirió al mensaje del periodista en el que expresaba su apoyo a la líder de Vente Venezuela -y aseguraba que “el ánimo en torno a ella es insurreccional” y “trasciende lo electoral”.

“Todo lo que ellos buscan es lo insurreccional”, apuntó Saab antes de anunciar que “hemos designado a la Fiscalía 19 Nacional para investigar a este sujeto, a quien se busca por el delito de instigación al odio que él mismo, de manera convicta y confesa, expresa”. Inclusive, lo amenazó asegurando “lo tenemos ubicado”, considerando que el periodista hace aproximadamente cinco años que no vive en Venezuela.

También, ordenó a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) realizar un allanamiento en la casa de sus padres en el estado de Valencia, en el que se sustrajeron computadoras y otros equipos electrónicos que nada tienen que ver con Avendaño.

Avendaño se refirió al apoyo hacia Machado como un acto de "insurrección" dado que Venezuela vive inmerso en un sistema autoritario (EFE)

En tanto, días antes, el 29 de marzo, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, había utilizado su mensaje para vincular a Machado y a Vente Venezuela con “el plan insurreccional y magnicida” que el chavismo asegura que existe en contra de Maduro.

En diálogo con Infobae, Avendaño repudió este accionar del régimen contra su persona y su familia, y reiteró su inocencia.

“Lo único que yo he hecho, y es la razón por la que me persiguen, es mi trabajo, que es ser periodista y es completamente lícito y legítimo. Obviamente niego y rechazo las acusaciones de conspiración de magnicidio y llamado a la insurrección”, comenzó diciendo sobre las denuncias y agregó que “lo de mis papás es completamente desproporcionado porque yo no estoy allá, ellos no tienen nada que ver conmigo ni con mi trabajo”.

El periodista Orlando Avendaño denunció las maniobras del chavismo y pidió respeto por la libertad de expresión (X: @OrlvndoA)

A continuación, tal como hizo horas antes en un video publicado en su cuenta de X, explicó el real sentido de su mensaje en apoyo a Machado, dejando en evidencia que la interpretación del chavismo no es más que una manipulación en su propio beneficio.

“Se agarran de un tweet que yo publiqué hace casi un mes o poco más, donde digo que el ánimo en torno a María Corina en Venezuela es insurreccional. Y bueno, me refiero exactamente al ánimo de los venezolanos, a la esperanza y el espíritu de los venezolanos, que nada tiene que ver ni con un golpe de Estado ni con una conspiración. Tiene que ver con un sistema autoritario en el que el hecho de que la gente quiera votar, quiera participar en elecciones, quiera apoyar a su líder -que es María Corina Machado- pues de alguna manera es un gesto de rebeldía. A eso me referí”, señaló al respecto, antes de referirse a la foto con Uribe, que utilizan “como prueba de conspiración” pero que “tampoco tiene sentido” ya que “no es ningún delito conocer a Uribe, tomarme una foto con él, sentarme a conversar… al contrario, es un privilegio que me honra”.

Pero “cualquier cosa les sirve para agarrarse e inventarse todo esto”, insistió.

Sobre la amenaza del Fiscal General respecto a su paradero y el posterior pedido de Uribe al presidente colombiano Gustavo Petro para honrar “la tradición democrática” y proteger “a este periodista”, Avendaño comentó que no fue contactado por el Ejecutivo de Bogotá pero sí resaltó que “yo soy ciudadano colombiano, como mi familia, y me corresponde protección del Gobierno”.

Uribe pidió a Petro que vele por el bienestar del periodista tras las amenazas del régimen chavista (EFE)

Por último, en medio de la intensificación de la persecución contra las voces opositoras y ante la creciente fortaleza de Machado de cara a los comicios, el periodista pidió al mundo “estar muy atento a todo esto” y “acompañar y reaccionar con contundencia a lo que está sucediendo”.

“Venezuela merece la atención de todos (...) ahorita hay una persecución en curso (...) sobre todo el que disiente y expresa su libertad de expresión, y esto merece el acompañamiento del mundo libre”, concluyó.