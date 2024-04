Álvaro Uribe le pidió al Gobierno de Petro proteger al periodista venezolano Orlando Avendaño: “Que Colombia honre la tradición democrática”

Expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió protección para el periodista colombiano Orlando Avendaño - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez expresó su preocupación por la suerte que pueda correr el periodista venezolano Orlando Avendaño, que a través de un video denunció una persecución en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Por eso, hizo un llamado para proteger al comunicador y a “los demás disidentes de Venezuela”. “Que Colombia honre la tradición democrática y proteja a este periodista y a los demás disidentes de Venezuela. Veo que Maduro y algunos de aquí orquestan la tarea de callarme”, escribió el exmandatario en su red social.

El expresidente Uribe pidió protección para el periodista venezolano Orlando Avendaño - crédito captura de pantalla

En un video publicado en su cuenta de X el lunes primero de abril, Avendaño aseguró que un grupo de inteligencia de Venezuela allanó la casa de sus padres y se llevó varios equipos electrónicos.

Así mismo, dijo que el fiscal venezolano, Tarek William Saab, anunció una investigación en su contra por supuestamente conspirar para organizar un supuesto magnicidio en colaboración con Álvaro Uribe, además de otras dos acusaciones: “La primera por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional. La segunda que me paga María Corina (Machado) y que soy parte de una operación de Vente Venezuela. La tercera, que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia”, dijo el periodista venezolano, que reside en Estados Unidos.

El comunicador aseguró en su video: “Con respecto al primer punto, sí, dije que había un ánimo insurreccional. No lo retiro, es que el simple hecho de querer libertad y querer votar es un gesto de rebeldía. A eso me referí. Pero no tengo que explicarlo, cualquier cosa les sirve para inventarse todo esto. Yo no he hablado de conspiración ni de violencia. Con respecto al segundo punto, que a mí me paga María Corina, esto es risible, sobre todo porque no es nuevo. Han dicho y no ha habido forma que muestren pruebas de una relación de ese tipo. Mi apoyo a María Corina es orgánico y autónomo (…) A mí me paga mi trabajo”.

Sobre su relación con el expresidente colombiano, Avendaño dijo que en efecto lo conoce, pero afirmó que eso no es un delito y fue enfático en manifestar que son falsas las acusaciones de querer organizar un magnicidio.

“Con respecto al tercer punto, lo único que yo guardo por el expresidente Uribe es mi respeto y mi admiración por lo que ha hecho por Colombia, por salvar a Colombia. No es ningún delito conocer Uribe, ni tomarme una foto con Uribe, ni sentarme a conversar con él. Es un privilegio que me honra. Conozco a Uribe, he tenido el privilegio de sentarme, hablar con él y no implica un delito”, dijo el periodista.

Finalizó expresando que “lo que me están haciendo, esta persecución, no se trata de mí. Es una persecución que ha habido contra los periodistas que se atrevan a ejercer su libertad por fuera del país”.

Orlando Avendaño pide que se le respete su libertad de expresión - crédito captura de pantalla.

La publicación a la que se refiere Avendaño en el video es una realizada el 5 de marzo pasado en su cuenta de X, en la que afirmó: “Lo que Maria Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo, en torno a ella, es insurreccional. Así debe encauzarse para que haya elecciones libres, no toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas. Por ello, la organización, que se justifica por lo electoral”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab - crédito EFE

Para Saab, tales declaraciones sugieren “guerra, subvertir el orden, es el plan insurreccional, ellos mismos lo develan” y expresó que “dichas conspiraciones amenazan la paz del país”.