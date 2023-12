Artistas, periodistas, activistas y víctimas exigieron la liberación de los presos políticos y el cierre de los centros de tortura en Venezuela

Artistas, periodistas, activistas y víctimas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela

Una campaña impulsada por la ONG Voces de la Memoria exige la liberación de los presos políticos y el cierre de los centros de tortura en Venezuela. Artistas, periodistas, activistas, víctimas y familiares de privados de su libertad por razones políticas se unieron para alzar su voz de reclamo al régimen de Nicolás Maduro.

Te puede interesar: La OEA calificó de ilegal el referendo venezolano sobre el Esequibo

Participan de la iniciativa los periodistas César Miguel Rondón, Goizeder Azúa, Sergio Novelli, Carolina Amoroso y Carla Angola; los artistas George Harris, Mariaca Semprum, Nelson Bustamante, Héctor Manrique y Franklin Virguez; los activistas Víctor Navarro, Melanio Escobar y Rodrigo Diamanti; y los familiares de presos políticos y víctimas José Rafael Tarazona, Rosa Orozco y Elvira Pernalete.

“Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Vladimir Padrino López, así como decidieron ponerlos presos, son ustedes los que tienen el poder de liberarlos. Ustedes, la comunidad internacional y nosotros sabemos que es una simple y rápida decisión política. Les pedimos que la asuman sin más retrasos para que este año, después de tantos otros que nadie podrá recuperar ya, lograremos una Navidad sin presos políticos”, pidieron.

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado por el régimen

“Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año, pero mientras muchos celebramos, hay víctimas en centros de tortura, quienes sienten que se les borra el rostro cada vez que dejamos de nombrarlos. Hace un mes declararon el inicio de la Navidad, ¿pero cómo hablan de Navidad si en este mismo mes han torturado a presos políticos, han diferido audiencias, han ordenado juicios inconstitucionales, les han prohibido las visitas y hay personas en huelga de hambre en deplorable estado de salud, muriendo lentamente?”, se preguntaron.

Te puede interesar: María Corina Machado teme que Maduro opte por una escalada bélica con Guyana para evitar las elecciones

Y subrayaron: “No cumplieron el plazo para liberar a los presos políticos, plazo que se supone que era hasta el 30 de noviembre. Al contrario, han metido presas tres personas nuevamente de manera arbitraria. Ustedes, quienes están en el poder, en el ejercicio de su autoridad, hoy no solo tienen a más de 300 presos políticos como rehenes, sino a cientos de miles de familiares, quienes también están siendo torturados por las atrocidades que hoy se siguen cometiendo de manera sistemática en Venezuela”.

Las personalidades destacaron que “no hay un aguinaldo que pueda tapar este horror y no hay una gaita ni festival que cause más alegría que la libertad. No se pueden desear felices fiestas mientras haya un venezolano civil, militar o político que esté siendo torturado”, recordando que “en Venezuela en algún momento cualquier inocente puede ser torturado solo por pensar distinto”.

La periodista venezolana Carla Angola

De acuerdo al último balance del Foro Penal, organización que lleva el registro de los presos políticos en la nación caribeña, al 27 de noviembre había 275 privados de su libertad por razones políticas, de los cuales 256 son hombres y 19 mujeres.

Te puede interesar: Estados Unidos le exigió al régimen de Maduro un “proceso transparente” para habilitar la candidatura de María Corina Machado

Esta semana se produjeron pedidos de detención contra personas cercanas al entorno de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado. Los funcionarios señalados por el chavismo son: Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela (VV); el presidente de Súmate, Roberto Abdul; los dirigentes en el exilio Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López; y los ex ministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez.

Asimismo, el fiscal chavista, Tarek William Saab, informó de la detención de un ciudadano estadounidense por su supuesta vinculación en una “conspiración” contra el referendo consultivo por la disputa territorial con Guyana.

El funcionario señaló que el acusado, quien “ya está detenido”, utilizó una criptomoneda y “grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar” contra el proceso.