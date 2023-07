Qué busca Estados Unidos con la extradición del ‘Pollo’ Carvajal desde España

FOTO DE ARCHIVO. El exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal permanece de pie durante su audiencia de extradición a EEUU en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España. 12 de septiembre de 2019. Emilio Naranjo/Pool vía REUTERS

Hugo Armando Carvajal Barrios es un mayor general retirado del ejército venezolano, pero no es ese el atractivo que tiene para los Estados Unidos, que desesperadamente ha intentado llevárselo a su territorio. La razón principal es por lo que acumuló, con sus redes de inteligencia, durante los años en que fue el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Luego de esquivar por varios años ser extraditado a EEUU, parece que el tiempo se le terminó, cuando ahora la Audiencia Nacional de España le ordena a Interpol su entrega inmediata.

Una fuente muy cercana al oficial detenido en España le dijo a Infobae que fueron varios los intentos que funcionarios estadounidenses han hecho en los últimos años para que Carvajal Barrios, a quien llaman El Pollo, llegara a un acuerdo.

“Él no ha querido porque lo que le ofrecían a cambio, porque siempre incluye años de cárcel, y él no quiere salir anciano o muerto de prisión”, dijo la fuente.

Agrega que “mienten con lo del narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC, porque su objetivo no es él sino la información que posee sobre Venezuela y todos esos que están aún en el poder. Estados Unidos siempre supo de la relación del presidente Hugo Chávez con la guerrilla colombiana, eso no era un secreto ni Chávez trató de ocultarlo; en esa relación hubo intereses comunes”.

“¿Acaso el país no recuerda cuando liberaron a aquella muchacha de San Cristóbal que duró unos meses secuestrada?”, dijo, refiriéndose a la estudiante de derecho Mely Alejandra Carrero Rivas, quien en 1999, pocos meses después de que Chávez llegara al poder, estuvo en cautiverio durante seis meses y fue liberada luego de las negociaciones del Gobierno venezolano. La joven nunca compartió qué grupo eran los secuestradores.

La fuente cercana a Carvajal, demostrando mucha prudencia en lo que dice, se aventura a asegurar que “la información que él tiene le interesa mucho a los EEUU, porque no hay otro que tenga eso, pues él siempre fue muy prudente; ni sus redes de inteligencia ni sus hombres de mayor confianza tenían acceso a la información que él manejaba de manera compartimentada. Lo que quieren es que él negocie con la información que tiene y les pueda suministrar”.

Ante la pregunta de por qué asegura que Estados Unidos miente con el caso del narcotráfico y las FARC, cuando han dicho tener pruebas de su relación con el narcotraficante alias Jabón y de negociaciones por cocaína, dijo: “Porque repiten lo mismo en muchos casos, pero al final no muestran pruebas contundentes. ¿EEUU no le quitó a las FARC la condición de grupo terrorista? Él ha luchado, con muchos recursos, para no ser extraditado. Nadie en Venezuela tiene tanta información como la que él tiene y que son parte de sus años en Inteligencia, no solo como Director de Inteligencia sino desde mucho antes y después”.

Al insistir en preguntarle si cree que haya otra estrategia que Carvajal tenga oculta para impedir que sea llevado a Estados Unidos, cuando ya existe la orden a Interpol de entregarlo, respondió, con un gesto de resignación: “No lo sé, quizá no, pero él no deja nada a la deriva”.

No hubo buena relación

Un oficial que pide hablar con la reserva de su nombre, le dijo a Infobae que “si El Pollo habla, que seguramente lo termine haciendo, más de uno del Gobierno saldría salpicado. Seguí su carrera muy de cerca porque era compañero aunque de una promoción anterior y siempre muy misterioso, pero es un individuo astuto y zamarro”.

Considera que Nicolás Maduro se equivoca con el general Carvajal. “Nunca le importó porque cree que El Pollo es pasado y lo ve mal por no ser procubano. Y es cierto que nunca le gustó la intromisión de los cubanos que parecían como pirañas, tratando de controlar todo y actuando muy irrespetuosamente con los oficiales venezolanos. El general Hugo Carvajal por el contrario siempre trataba de ser respetuoso aunque estuviera ordenando detener a un oficial. ¿Usted recuerda escándalos de tortura en su época en la DIM? Se cometían algunos excesos, pero nunca con la torpeza con la que lo ha hecho la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”.

“Lo que no ha entendido Maduro es que ni los cubanos tienen información de todos esos que están en el poder, como la que fue acumulando El Pollo. ¿Cuántos son nuevos en la revolución? Son los mismos de la era Chávez. Todos esos militares son los que ascendieron cuando el general Carvajal filtraba las listas de ascensos”, añadió.

Asevera que “no es cualquier cosa la insistencia de los Estados Unidos por extraditarlo, es porque saben que tiene información que ni esas agencias de inteligencia obtuvieron del Gobierno de Hugo Chávez. El Pollo puede negociar lo que tiene o seguir administrando su silencio”, dijo.

Lo evidente es que Hugo Armando Carvajal Barrios nunca manifestó algún tipo de simpatía por Nicolás Maduro, más allá de la lealtad que le debía a Hugo Chávez pero ni siquiera a la revolución bolivariana. Chávez y Carvajal provienen del Ejército; el primero egresado de la promoción 1975 fue instructor del ex jefe de la DIM, que ocupó el número 59 en la promoción Pedro Camejo Negro Primero año 1981.

Carvajal Barrios, con la llegada de Chávez al poder, fue primero Director de Investigaciones de la DIM, entre los años 2000 hasta que fue nombrado, en el 2004, subdirector del cuerpo de Inteligencia; después asciende a Director de Inteligencia, cargo del cual Chávez lo saca a finales del año 2011 después de un incidente con varios miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN).

La relación entre Chávez y Carvajal era muy sólida; incluso cuando debió pasar a retiro en julio del 2011, el entonces Presidente le prorrogó la condición activa seis meses más.

El Pollo no solo tiene información de los funcionarios venezolanos, sino de otros países, uno de ellos España, ofreciéndose a declarar sobre los supuestos recursos económicos que habría recibido el partido Podemos de ese país por parte del Gobierno venezolano, cuya investigación fue archivada.

El próximo paso parece ser inminente y es que el general Carvajal Barrios sea trasladado desde la prisión de Extremera en Madrid, España.

