МАПА засудив збільшення репресій та цензури проти преси на Кубі, Венесуелі, Болівії та Сальвадорі

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

Цього вівторка Міжамериканська асоціація преси (IAPA) розпочала своє піврічне засідання. Під час віртуальної конференції організація попередила, що репресії та цензура продовжують зростати в таких країнах, як Куба, Венесуела, Болівія та Сальвадор.

Спікером щодо ситуації на острові виступив Генрі Константін, редактор дисидентської газети La Гора де Куба, яку заарештували минулого року після масових протестів 11 липня проти диктатури Мігеля Діаза-Канеля.

Журналіст заявив, що незалежні журналісти, які зараз працюють у своїй країні, «не перевищують 50 осіб»: «Це група, яка загрожує зникнення». Це те, що в останні роки з'являється все більше «вигнанців незалежних активістів і журналістів».

«Вони кажуть їм, що якщо вони не хочуть сісти до в'язниці, вони повинні назавжди покинути країну», - сказав він.

Константін пояснив, що зараз найбільше засмучує кубинських журналістів, - це новий Кримінальний кодекс, який буде затверджений - без консультацій з громадськістю - у найближчі тижні чи місяці.

Директор La Hora de Cuba вказав, що новий кодекс «повторює переконання і заходи попереднього кримінального кодексу, радянського». Окрім розмови про пропаганду противника та збільшення використання довічного ув'язнення, це розширює використання смертної кари до чотирьох нових злочинних діячів.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

У своїй презентації він навів справу Йоана де ла Крус, молодого чоловіка, який не є журналістом, але якого заарештували сили кубинського режиму за те, що він був одним з перших, хто транслював протести 11 липня в Сан-Антоніо-де-лос-Баньос у соціальних мережах. За обмін цими зображеннями він отримав шість років в'язниці «за безлад і презирство».

З часу масових протестів всіх, хто закликає до мирних демонстрацій, звинувачуються владою диктатури в «розпалюванні до скоєння злочинів». «Громадянин, який протестує, ризикує бути звинуваченим у громадському розладі», - додав він.

Константін повідомив, що в кожну національну дату вулиці на острові сильно охороняються силами режиму для запобігання мобілізації громадянського суспільства.

Раніше МАПА вказала у своєму дворічному проміжному звіті, що репресії - це «епідемія, яка найбільше зачіпає» Кубу, і попередив, що в останній половині року вона «відскочила» з «суворими засудженнями» для протестувальників протестів. Для організації, що базується на Майамі, свобода вираження поглядів на острові є «слабкою», і вона обрамлена в суспільстві «без перепочинку» та в «ворожому» середовищі.

Ще одна країна, яка роками зазнавала жорстоких репресій та цензури, - Венесуела, де диктатура Ніколаса Мадуро застосовує стратегії, які дуже схожі на ті, які використовує режим Кастро.

МігельАнріке Отеро, президент і редактор газети El Nacional, розповів про ситуацію у Венесуелі під час віртуальної конференції. Як він сказав, «Венесуела є країною для свободи вираження поглядів». «Венесуельці дізнаються, що відбувається через державний канал, і деякі ЗМІ, які там залишаються». Крімтого, підключення до Інтернету «дуже обмежене і дороге».

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

З цієї причини соціальні мережі стали «фундаментальним» інструментом для цивільних осіб в останні роки.

Щодо нападів на свободу вираження поглядів, здійснені режимом Чавісти, Отеро говорив про три типи. По-перше, «прямі фізичні агресії». Вони, зазначив він, активізувалися наприкінці минулого року в рамках регіональних виборів. «Кожен, хто знімається, ризикує бути атакованими колективами Chavista або воєнізованими групами».

Другий тип агресії, який він визначив, - це «використання судової системи»: «Це режим, який намагається сказати, що політв'язні мають всі судження, що система діє, але на практиці система є мерзенним інструментом виконавчої влади. Майже 80% ув'язнені за запобіжні заходи, без вироків».

У зв'язку з цим він наводив як приклад справу газети, яку він очолює, Ель Насьональ, штаб-квартира якої в Каракасі нещодавно була ембарго влада Chavista після позову Діосдадо Кабелло. «Це було дуже очевидно. Заявапро наклеп, яка була пов'язана з опублікованою заміткою, яка говорила, що Діосдадо Кабелло розслідується за торгівлю наркотиками. Багатогазет опублікували, що перед нами. Кримінальний процес не триває, але без вироку нам нагородили 13 мільйонів доларів компенсації; вони вивезли людей, які працювали на об'єктах з довгими гарматами, і вони захопили владу об'єктів».

Третя і остаточна форма агресії, зазначена Отеро, відповідає на «довільні рішення режиму, які не мають судової підтримки, але які є діями держави». Наприклад, «блокування веб-сторінок». За словами журналіста, єдине незалежне, що залишилося у Венесуелі, - це сторінки венесуельців за кордоном.

«Режим наказує телефонним компаніям блокувати всі ці сторінки. Кількість заблокованих сторінок значна. Вони роблять те ж саме зі сторінками, які, на їхню думку, венесуельці не повинні бачити, такі як Infobae, CNN... Ми повинні запитати телефонні компанії, які багато є транснаціональними компаніями, навіщо вони це роблять, якщо немає рішення суду», - розмірковував він.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

Однією з країн, яка знову була тісно пов'язана з диктатурами, такими як на Кубі та Венесуелі, є Болівія. ХорхеКарраско, віце-президент Національної асоціації преси, заявив, що «ситуація в країні складна і слідує за тенденцією в регіоні».

У своїй презентації він попередив, що з моменту приходу Луїса Арсе до влади обмеження та агресії проти журналістів та ЗМІ зросли. Таксамо збільшуються обмеження щодо охоплення певних актів. Як приклад він навів справу про судовий процес проти колишнього президента Жанін Аньєс, в якому було виключено кілька ЗМІ та журналістів, «на тій підставі, що вони не подали акредитації».

Карраско також засудив збільшення виступів, які прагнуть стигматизувати пресу. Як він сказав, «влада весь час прагне дискредитувати ЗМІ»: «Кажуть щось, що їм не подобається, що робить їх незручними, і вони відразу починають звинувачувати пресу».

Зі свого боку, він критикував «дискримінаційне використання державної реклами, яке йде лише на засоби масової інформації, які добре переглядаються урядом»: «Незалежні ЗМІ, які вважаються незручними, не тільки отримують напади, стигматизацію, але нічого не отримують від реклами».

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

ФабріціоАльтамірано, директор Сальвадору «Ель-Діаріо де Хой», заявив, що, хоча існують більш складні країни, такі як Нікарагуа та Венесуела, Сальвадор знаходиться на одному шляху«репресій, юридичного оточення та небезпек».

Журналіст запевнив, що його країна ніколи не відчувала такої ситуації, як нинішня під мандатом Найіба Букеле, і попередив, що існують «неминучі» арешти проти журналістів за розслідування різних випадків корупції.

Як він пояснив, нинішня правова схема «робить суб'єктивною, хто заарештований, з яких причин, без будь-якої документації, і під анонімністю звинувачення голосів». Віннагадав, зі свого боку, що нещодавно Комісія з прав людини засудила низку неоднозначних законів, які дозволяють виконавчій владі вживати репресивних заходів проти засобів масової інформації.

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