Помер минулої суботи Майїд Аріас (1964-2022) історичний бомбардир так званого Копа Конкаса, або кубок другого дивізіону колумбійського професійного футболу, який почався 20 квітня 1991 року, тридцять років тому.

«Ель Турко», як було відомо в ментідеро сферичних, мав цікавий розвиток в аматорському футболі, хоча його початки були у другому дивізіоні Millonarios. Пізніше він прибув до клубу Monserrate Apuestas, де протягом вісімдесятих років домінував на шестикутних турнірах в районі Олая.

Він приєднався до Alianza Llanos, щоб зіграти перше видання турніру так званого «B» колумбійського професійного футболу в 1991 році. КубокКонкаси закінчився з ФК «Енвігадо» як чемпіон, а його команда Альянса на другому місці, але «El Turco» був найкращим бомбардиром, додавши 8 голів.

Він залишався в Альянсі ще три сезони без підвищення команди до першого. Після цього візиту до Віллавісенсіо він був одним з гравців першої команди команди Equidad Seguros , яка досягла категорії в 2006 році.

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що є піонером, Аланза Лланос в даний час займає третій дивізіон колумбійського футболу і є однією з так званих «насіннєвих команд», яка пропонує талант для загонів з різних категорій колумбійських ліг.

Незважаючина те, що не досягла першого місця, «El Turco» був активним учасником турніруAmistad del Sur , змагання, в якому він завоював відзнаку бомбардиром під час видання 1998-1999 разом з клубом Олая Еррера цього міста на півдні Боготи.

За професією агрономвін жив протягом наступних двадцяти років у Фунзі (Кундінамарка), муніципалітеті, де він підтримував підприємства, пов'язані з його професією.

Його похорон відбудеться цього понеділка на півночі столиці республіки.

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