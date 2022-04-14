Гвадалахара: у столичному районі буде скорочувати воду з 14 по 19 квітня

УВеликому районі Гвадалахари (AMG) відбудеться скорочення постачання питної води, починаючи з цього четверга, 14 квітня та до наступного вівторка, 19 в рамках «Операції Страсного тижня 2022 ″.

Про це повідомила муніципальна система послуг з питної води та каналізації (Сіапа), в якій за допомогою заяви було оголошено, що технічне обслуговування буде надано системі постачання Чапала-Гвадалахара та більшості гідравлічних установок в межах AMG.

Поки тотального скорочення не буде, служби питної води будуть здійснюватися з перервами протягом п'яти днів роботи. Муніципалітети, які постраждають, - Гвадалахара, Запопан, Сан-Педротла Тлакепаке, Тонала, Ель-Сальто та Хуанакатлан. Однакколонії, які матимуть скорочення їх поставок, не уточнювалися.

У той час як роботи з технічного обслуговування проводитимуться 14 та 15 квітня, решта днів будуть використані для поступового відновлення рівнів резервуарів та ліній подачі. Вони також попередили, що у разі нестачі води в наступні дні «це можуть бути дуже специфічні випадки, спричинені задушливими домашніми забавами», - сказали вони.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

Тим часом генеральний директор Карлос Енріке Торрес Луго зазначив, що починаючи з 00:01 годин цього четверга почнуться ці завдання, які планується виконати в 34 стратегічних пунктах AMG, щоб замінити пошкоджене або застаріле обладнання.

Так само було детально описано, що серед найважливіших моментів, де будуть проводитися роботи з технічного обслуговування та оновлення обладнання, є завод Чапала; очисні споруди Miravalle та Las Huertas; перекачування 1 та 2 старої системи та проміжний репумпінг Схід.

Siapaповідомила, що в ній буде більше 560 працівників, які будуть розміщені в 135 операційних агрегатах для координації очищення та промивання резервуарів для зберігання, заміни та ремонту в розподільних мережах, а також реалізації стратегічних примикань і клапанів.

Інвестиціїна ці роботи складають 8,7 мільйона песо, і за час роботи Сіапа запропонує безкоштовне обслуговування труб для колоній, які не вистачає, приділяючи пріоритет та особливу увагу лікарням, притулкам та установам охорони здоров'я.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Тому влада Халіско запропонувала населенню зберігати, наскільки це можливо, воду та повторно використовувати її для інших цілей, а також для перевірки приміщень для запобігання протікання, приймати короткі душові кабіни і не мити машину шлангом. Якщопотрібна труба, то наступний номер SiaPatel був забезпечений 20 відкритими лініями: 33-3668-2482.

Варто зазначити, що наприкінці березня губернатор Гвадалахари Енріке Альфаро провів зустріч з президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, щоб обговорити питання мобільності та водопостачання в суб'єкті господарювання, через які була досягнута домовленість у розмірі 10 мільярдів песо.

«Це пройшло дуже добре для нас. На щастя, найбільш актуальні проекти щодо вирішення питання водопостачання для Гвадалахари та проекту лінії 4 вже узгоджені», - коротко прокоментував губернатор після виходу з Національного палацу.

В рамках водних проектів Альфаро прокоментував, що почнуться процеси торгів для першої секції акведука El Salto Calderón з інвестицій у 6 мільярдів песо, що допомогло б поставити ще один кубометр в секунду до міста Гвадалахара.

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