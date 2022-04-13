Томат Барраза та його дочка Гаела займаються соціальною роботою, а співак зворушений: «Вибачте, що я не допомагаю всім»

«Томат»» Барразата її дочкаГаела Барразабули цієї середи, 13 березня в програмі En Boca de Todos представити послідовність «Te compro todito», де обидва вийшли на вулиці, щоб фінансово допомогти малозабезпеченим людям, які працюють, продаючи цукерки або якийсь продукт.

Співачка та переможниця Міс Перу La Pre 2022 були в районі Сан-Мігель і розповсюджували трохи грошей малюють сльози у тих, хто отримав користь. Як видно з відео, молода модель дала трохи своєї підказки в рамках пожертвування.

Це, безсумнівно, зворушило іншого радіомовника, і він не вагаючись подякував виробництву програми за те, що закликав його взяти участь у цій послідовності і особливо з дочкою.

«Ми хочемо подякувати вам (En Boca de Todos). Ми, безумовно, інструмент для досягнення людей, які дійсно потребують цього. Ядякую виробництву програми за те, що зателефонував нам»,- сказав Карлос Барраза дуже зворушився, побачивши резюме своєї соціальної роботи.

Вона також підкреслила компанію 14-річного підлітка і пошкодувала, що не може допомогти більшій кількості людей. «Я, мій батько і дід навчили мене, що милостиня звільняє нас від гріха. Я пишаюся якістю, яку Гаела повинна супроводжувати мене, щоб робити ці речі. Перепрошую, що не можу допомогти всім».

Зі свого боку, Гаела Барраза подякувала своїм батькам Карлосу Барразі та Данушці Сапата за те, що вона дозволила їй відвідувати цю соціальну роботу та за можливості, які вони дають їй вчитися, та її особисті смаки. Він навіть похвалив свого тата за велике почуття допомоги, яке він має.

«Подякувати життю та моїм батькам за всі можливості, які вони дають мені вчитися і бути тут, щоб я міг допомогти іншим, хто не має тих самих ресурсів, як інші. Дякую моєму татові, тому що він дуже воїн і за все те, що він мене навчив. У нього дуже приємне серце», - сказала вона.

Гаела Барраза та Томат Барраза здійснюють соціальну роботу. ВІДЕО: Америка ТВ

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