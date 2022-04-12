Інфлюенсер «Амара квалінда» та Марія Каміла Сотело здійснили мрію кількох дівчат з району Сантафе в Боготі

Стигматизація та дискримінація значної частини жителів району SantaFe, в центральній Боготі, сектор, в якому проживають мешканці вулиць, переміщені насильством на територіях, секс-працівники (чоловіки та жінки) та збирачі відходів, а також неформальні продавці, є одними з основних проблем які були розвіяні ініціативою, яка показала кількох дівчат у секторі, завдяки роботі впливового «Амара ква Лінда» та моделі Марії Каміли Сотело.

Єдиною метою її візиту до цього столичного сектору було зустріч з групою дівчат, щоб на мить поспілкуватися з проблемами, які їх засмучують щодня, та можливості, які вони мали з точки зору освіти, культури та роботи для своїх матерів.

Так само двоє впливових людей перетворили мрії бути моделями для маленьких в реальність, оскільки обидва подбали про створення подіуму, щоб зробити їх королевами краси, ведучими та співаками на день; навіть, і за словами обох особистостей, три дівчини з цієї області були відібрані для участі у дітей талант, де, крім того, вони матимуть можливість представляти Колумбію за кордоном.

Ця невелика виставка, яка була підтримана Національною армією, компаніями приватного сектору та громадою самого району Сантафе, також представляла собою «символ жіночого союзу та розширення можливостей» через факт здійснення «своїх мрій, мрій про сяйво», як зазначено в заяві після захід, проведений цими вихідними.

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Так само керівники мікрорайону супроводжували групу неповнолітніх, які брали участь у подіумі, що також пожвавило кілька танцювальних шоу.

FOTO: Cortesía

З іншого боку, варто згадати, що і Амара, і її брат, Амі Родрігес, продовжують створювати контент для соціальних мереж, незважаючи на те, що впливовий попередив про вихід на пенсію з соціальних медіа наприкінці 2021 року.

У той час юнак поділився багатьма фотографіями та відео в компанії свого молодшого брата Аладіна, який страждає від невеликої затримки нейророзвитку, яка заважає йому чітко говорити. Постійні знущання та напади на неповнолітнього породили сильне відмову від цифрового творця, який погрожував вийти з соціальних медіа.

«Я думаю, що найкраще зараз, я не знаю, чи це поспішне рішення чи що завгодно, але це те, що я відчуваю зараз у своєму маленькому серці, тому що я відчуваю себе дуже розчавленим, - це знову піти від соціальних медіа і піти на терапію або щось, щоб подолати це і пройти цей цикл», - сказав Родрігес через свій Акаунт в Instagram, поки його стерли сльози.

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Однак він дав своїм шанувальникам певний спокій і сказав, що рішення вийти з соціальних мереж буде тимчасовим, тоді як він краще роз'яснює свої ідеї, засвоює ситуацію і в компанії своєї родини, частиною якої є його сестра Амара клінда, вони знаходять рішення цього типу нещасть які, за його словами, стають все більш повторюваними.

Згодом Амі Родрігес відновила свої соціальні мережі, особливо Instagram, де в даний час у неї більше чотирьох мільйонів підписників. Він навіть не вагаючись знову ділитися відео в компанії свого маленького брата, з Різдвом останнім часом, коли він завантажив запис, що демонструє свою грацію та білий гумор.

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