п'ять документальних фільмів, які представлятимуть колумбійські кіно на фестивалі HotDocs в Канаді

Колумбійські кіно знову присутні у світі, цього разу, з найважливішого документального фестивалю в Північній Америці: HotDocs; там будуть показані чотири національні виставки з передумовою розширення сьомого мистецтва, створеного національними персонажами та кінематографістами на більшу частину планети.

Міжнародний фестиваль документального кіно Hot Docs в Канаді є одним із найтрадиційніших у цій країні і, в такому порядку ідей, найбільш актуальним для документального жанру в цьому регіоні. З1993 року цей фестиваль став одним з величезного значення для критиків і кінорежисерів не тільки з США і Канади.

Крім того, організація цієї зустрічі відповідає за управління різними виробничими фондами та проведення виробничих програм протягом року, включаючи Doc Soup і Hot Docs Showcase. Зараз на цей рік буде показано чотири колумбійські документальні фільми в рамках цього фестивалю.

Цьогороку 29-е видання фестивалю відбудеться з 28 квітня по 8 травня , там будуть виставлені аудіовізуальні формати, основними елементами яких є міграція, природа та оточення, ті, що побачать шанувальники, кіномани та критики цього кіноформату.

Першим, який буде представлений, буде «Аліс», фільм режисера Ніколаса ван Гемелріка та Клер Вайскопфа, які спочатку попросять кількох молодих жінок закрити очі, щоб вони могли уявити історію нового однокласника, який вигаданий і однойменний фільм. Осьтак починається історія, яка зосереджується на похмурих вулицях Боготи.

Можливо, вам буде цікаво: «Діомед так любив своїх жінок, що навіть дав їм дітей»: мачо фрази документальний фільм про Netflix

Коли історія розгортається, режисери показують, що те, що почалося як художня література, закінчується на рівні реальності, змушуючи головних героїв бачити через Аліса та іншу перспективу власні реалії. Це також стає вправою у проектуванні досвіду, орієнтованого на минуле тих, хто бере участь у кадрах.

«Аліса» прибуває на Канадський кінофестиваль після отримання Кришталевого ведмедя та премії «Тедді» за найкращий фільм 72-го видання Берлінського кінофестивалю. Крім того, він буде частиною розділу «Зроблено в Чилі», оскільки спільне виробництво меншин було з цієї країни.

«Мої два голоси» мали тріумфальний вступ у кіноіндустрію, коли вона відбулася світова прем'єра на Берліналефорумі. Тепер мова йде про HotDocs в категорії Канадський спектр. Цей фільм колумбійської канадської режисерки Ліни Родрігес розповідає історію Маринели, жінки, яка народилася в північноамериканській країні, але була повернута до Колумбії у віці чотирьох років. Тепер, будучи дорослою жінкою, вона повертається на те місце, де народилася в розпал різних відчуттів.

Поряд з нею, двоє інших латиноамериканських іммігрантів діляться своїм досвідом того, що було діаспорою, від якої вони стали жертвами. пам'ять, мова та традиції протистоять їм один з одним у цій історії, яка зберігає їх ідентичність прихованою.

«Немає справи», Гільєрмо Монкайо, дебютує у розділі «Шорти». Це, в основному, один фільм, вбудований в інший: він поєднує в собі вигадку, відтворену зоокіпером, який намагається покращити співіснування з дочкою, а також реальне листування режисера з братом після оглушливого мовчання та іконографії, показаної в алігатора, який страждає депресією. Також відбудеться світова прем'єра «Коли шот», копродукція Колумбії та Нідерландів .

Це оповідання від першої особи, яка ставить глядача у взуття режисера, який зазнає нападу, відчуваючи тривогу, породжену насильством. Злиття крові з очікуванням і звичними пейзажами, нехай і неблагополучними.

Нарешті, Форум Hot Docs (який розповідає про фінансування проекту) буде показаний письменникомМілісутандоБонгелою «Мілісутандо», який означав співпрацю між Колумбією, США та Південною Африкою. Він являє собою фігуру любові в расовому контексті.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

ЗВенесуели Аїда Вікторія посилалася на поточну ситуацію своєї матері: «Я відчуваю себе самотньою в країні, яка не є моєю »