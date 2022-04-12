Apple: новини, які ми знаємо про наступне оновлення для iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Новининадходять до Apple . І це те, що останнє оновлення операційної системи iPhone під назвою iOS 16 включатиме оновлення сповіщень та широкий спектр нових функції в області здоров'я.

Про це повідомив Марк Гурман у своєму інформаційному бюлетені Power On для Bloomberg . Спеціалістзапевнив, що компанія представить попередній перегляд модифікацій iOS 16 в рамках своєї Всесвітньої конференції розробників (WWDC), який пройде з 6 по 10 червня.

Окрім спільного використання нового в iOS 16, також будуть випущені інші важливі оновлення програмного забезпечення для його основних пристроїв, таких як для watchOS 9, macOS 13 та tvOS16.

З цього приводу комп'ютерний гігант надасть розробникам нові оновлення функцій відстеження своєї діяльності та здоров'я для рідної операційної системи iPhone, хоча серйозних змін в її інтерфейсі немає.

«Я не очікую повного редизайну інтерфейсу iOS, хоча мало що змінилося з моменту iOS 7, (який був випущений) майже десять років тому», - сказав Гурман. Що стосується новин про екосистему операційної системи Apple, він сказав, що новий багатозадачний інтерфейс незабаром можна побачити на iPadOS, і що watchOS також зможе отримати «важливі оновлення» в областях, ідентичних тим, що iOS.

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

З іншого боку, він згадав, що Apple може представити на заході більше деталей про свою гарнітуру Mixed Reality (RM), одне з найбільш очікуваних оголошень. Внутрішнє ім'я, яке використовується в компанії для посилання на цей проект, - Sidney.

Випускглядача може відбутися під час циклу iOS 16, який починається в червні і досягає iOS 17 восени 2023 року. Цей висновок досягається після аналізу цієї операційної системи та перегляду доказів, які вказують на включення цього нового гаджета.

Можливо також, що, крім передоплати, компанія через кілька місяців організовує спеціальний захід, заснований на доповненій та віртуальній реальності, щоб представити таке обладнання в суспільстві.

У той же час, в рамках WWDC компанія оголошує про нові Mac, які Apple має намір запустити в найближчі місяці. Виробник працює над новими моделями MacBook Air і MacBook Pro, а також оновленим міні-Mac і 24-дюймовим iMac.

Як і кожного року, на заході Apple відбудеться церемонія відкриття (основна примітка), а потім кілька спеціалізованих конференцій. Утой же час це видання додасть більше навчальних лабораторій, цифрові кімнати для взаємодії з учасниками та більше контенту буде доступний для відвідувачів.

Окрім онлайн-конференції, комп'ютерний гігант проведе особливий день для розробників та студентів у Apple Park 6 червня, щоб разом переглянути основну доповідь.

Компанія також підтримає студентів, які роблять перші кроки в програмуванні на конкурсі Swift Student Challenge.

Це стосується Swift Playgrounds, програми для iPad та Mac, який допомагає вивчити програмування Swift простим та інтерактивним способом.

Для цьогорічного виклику студентам по всьому світу пропонується створити проект програми Swift Playgrounds на тему за вибором, і вони можуть подати свою роботу до 25 квітня.

Переможці отримають ексклюзивний одяг WWDC22, набір користувальницьких шпильок та однорічне членство в програмі розробників Apple.

«WWDC22 запрошує розробників по всьому світу об'єднатися, щоб дослідити, як втілити свої найкращі ідеї в життя та розширити межі можливого. Ми любимо зв'язуватися з нашими розробниками і сподіваємося, що всі наші учасники будуть мотивовані їхнім досвідом», - сказала Сьюзан Прескотт, віце-президент Apple зі зв'язків з глобальними розробниками та маркетингу бізнесу та освіти, оголошуючи про подію.

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