США санкціонує російську фірму, яка виробляє 30% світових алмазів

(Bloomberg) — Казначейство США продовжило санкції проти російського алмазного шахтаря «Алроса», потенційно скоротивши близько 30% світових поставок грубих каменів.

КлієнтиAlrosa, як і інші аналоги, повинні припинити всі угоди з контрольованою державою російською гірничодобувною компанією до 7 травня, згідно з ліцензією Міністерства контролю за іноземними активами США. Алроса відмовилася коментувати.

Alrosaвиробляє приблизно таку ж кількість дорогоцінних каменів, як De Beers, знакова алмазна компанія, яка мала монополію до початку цього століття. Росія конкурує з Ботсваною як найбільшим світовим виробником алмазів, в той час як США є найважливішим ринком галузі, на яку припадає близько половини всіх продажів.

ОбмеженняСША посилюють тиск на Алросу, оскільки ризик перехресних санкцій загрожує стримувати покупців з інших регіонів. Європейський Союз і Великобританія раніше ввели санкції проти гірничодобувної компанії після вторгнення Росії в Україну. Основними ринками в Алросі, на яких працює близько 32 000 чоловік, є США та Азія, включаючи Індію.

Минулогомісяця ювеліри Сполучених Штатів Tiffany & Co. і Signet Jewelers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії, оскільки тиск на компанії зростає, щоб видалити продукцію країни зі своїх ланцюгів поставок.

Оригінальнапримітка:

Санкції США Російський Шахтар виробляє 30% світових діамантів

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