Шість простих хитрощів для усунення довгоносиків з кухонної шафи

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

Шафа відноситься до типу меблі, яка використовується для зберігання різних предметів, які один використовує протягом дня. Начеце була шафа з декількома дверима, щоб краще розподілити предмети, будь то їжа чи артефакти. Їх в основному купують для кухні, так як для розподілу того, що збирається підготувати, потрібно багато місця.

У цьому сенсі відомі випадки, коли їжу не можна довго тримати в шафі і це призводить до появи комах, які на перший погляд непомічені. Наприклад, є довгоносики, які входять до складу сімейства жукових. Самкивідкладають велику кількість яєць, що викликає більший зовнішній вигляд цих тварин. Щегірше з'являються і личинки. Так як же зняти їх з шафи?

Можна було б подумати, що лише викидати прострочені продукти або якийсь репелент для підтримки гігієни майна. Однак є прості хитрощі, які дозволять вам зникнути довгоносики, знайдені у вашій кухонній шафі. Дотримуйтесь детально, щоб застосувати його, як тільки ви повернетеся на місце для приготування їжі.

ХИТРОЩІДЛЯ УСУНЕННЯ ДОВГОНОСИКІВ

1. Перше, що потрібно зробити, це повністю спорожнити шафи, і видалити будь-які довгоносики, які знаходяться на виду або в їжі, щоб запобігти їх поширенню на іншу сторону. Якщо ви можете використовувати ліхтарик або яскравість свого мобільного телефону з першого погляду - і якщо це місце з великою кількістю тіні - їх може бути важко відрізнити.

2. Щеодна рекомендація - збирати довгоносики за допомогою добре вимитої щітки. Для цього можна використовувати пилосос для кращого очищення. Зйого допомогою можна висмоктувати комах і розлиту їжу, яка їх привернула.

Ви також можете висмоктувати довгоносиків, які поселяються в тріщині в предметі меблів або в місцях, до яких ви не могли дістатися пензлем. Будь-хто може працювати, просто пам'ятайте, що щітку слід викинути пізніше, оскільки вона навіть не буде використовуватися для прання.

Una alacena, mayormente usada para guardar productos de comida y primera necesidad. Foto: Shutterstock.

3. Наступнапорада є практичною. Він ретельно очищає меблі воском, необхідним для утримання будинку - для меблів і, таким чином, для видалення всіх видів бактерій з поверхонь. Бажано робити це двічі на тиждень, тим більше, якщо ви знаєте, що ваш будинок - це місце, яке легко запилюється.

4. Класичнарекомендація, але ефективна. Використовуйте деякі інсектицидні засоби для довгоносиків, щоб усунути їх назавжди. Намагайтеся очистити ділянку, щоб не забруднити інший виріб в шафі.

5. Якщодовгоносики знаходяться в деревині, доведеться застосувати якусь хімічну речовину, яка проникає в отвори в деревині, а потім запечатати її, щобкомахи не повернулися назад. Або застосуйте робочі інструменти, щоб видалити матеріал і почати пилососити його або видаляти з хімічними компонентами. Життєво важливо, щоб очистити територію, щоб уникнути нещасних випадків.

6. Нарешті, використовуйте той же метод, як видалити довгоносики з шафи для своїх приладів, оскільки ці комахи переміщаються в пошуках інших областей, щоб отримати свою їжу. Пам'ятайте, що вони не просто з'являються в простроченої їжі або шафі. Не втрачайте з уваги і бережіть свій будинок.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ