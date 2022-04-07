З криками та хамством: ось так лаяли в гардеробній Чівас «Чапіто» Санчес

Чівас продовжує непереконливі результати; незважаючи на внутрішні зміни, які рада внесла для покращення результатівклубу Гвадалахари , до 12 туруLiga MX вони розмістили на 13-й позиції з 13 очками, що було б зоною поза плей-офф для ліги.

Роздратування та невдоволення вже дійшли до гравців, і тим, хто взяв на себе роль лідера вимагати від футболістів кращих виступів, був Хесус Чапіто Санчес . Цієї середи, 6 квітня, в соціальних мережах транслювалося відео, в якому було записано «за лаштунками» того, що живе в тапаатіо вбиральні.

Запис відповідає порталу ChivasTV , в якому був захоплений момент, коли Хесус Санчес вибухнув проти своїх товаришів по команді за результати, отримані під час видання класичного тапатіо на 11-ту дату чемпіонату.

Слід пам'ятати, що саме останній матч Чівас зіграв з тих пір, як він перенесли свій матч проти «Монтеррея ». Зображення показують, що і тренерський штаб, і футболісти звернули увагу на запальну промову Хесуса Санчеса.

Крайній правий не вимірював своїх слів, оскільки використовував грубість та велику гучність голосу для позначення своїх однолітків. Його роздратування було очевидним, тому що в цій грі загін Атлас зміг врятувати нічию, і незважаючи на зусилля учнів Марсело Мішеля Леоньо, вони цього не змогли зробити.

Перше, на що він зазначив, це те, що він вже втомився від «скарг» команди, оскільки він показав, що в клубі є товариші по команді, яким зовсім не комфортно і виправдовуються, щоб не віддавати все можливе на корті, як сказав Ель Чапіто :

Він також говорив про вагу червоно-білої сорочки і сказав, що і клуб, і вболівальники багато означають щит і спадщину клубу Гвадалахари; саме тому він має велику цінність і повторив своє повідомлення своїм товаришам по команді, щоб вони давали більше на корті, коли вони носять форму.

Хоча він вперше претендував на своїх товаришів по команді, він також включив промову і відчував, що теж не грає з належною відданістю.





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