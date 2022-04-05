Веракрус: підозрювані постраждали чоловіки і поліцейські зіткнулися в Акульцінго, є 4 загиблих

Протистоянняміж державною поліцією Веракруса та підозрюваними постраждалими чоловіками залишило вбитими чотирьох мирних жителів , які були б частиною злочинної банди на чолі з суб'єктом, ідентифікованим як Ель-Буканас , згідно із заявами губернатора суб'єкта господарювання Куїтлахуака Гарсія .

У перші години цього вівторка, 5 квітня, елементи Державної поліції Веракруса проводили профілактичні роботи на федеральній трасі Орізаба-Теуакан, на розпал міста, відомого як Ель-Мезвіт, де помітили наявність бежевого транспортного засобу з «підозрілими» людьми всередині.

суб'єкти, які подорожують в фургоні Ford Explorer з номерними знаками штату Мексика , відмовилися зупинятися, незважаючи на те, що чоловіки в уніформі неодноразово відзначали свій автомобіль , тому почали швидкісну погоню на шосе.

Після декількох хвилин переслідування, уніформа і підозрювані постраждалі люди обмінялися стріляниною, тоді як мирні жителі намагалися покинути дорогу в розпал міста Ель-Потреро. Протистояння призвело до загибелі чотирьох чоловіків, а ще один, ідентифікований як Гонсало «N», був поранений кулями і був переданий до лікарні муніципалітету Ріо-Бланко як затриманий.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

Влада забезпечила три пістолети та одну довгу рушницю, крім транспортного засобу , в якому перевозили предмети; конфіскований був переданий у розпорядження регіонального прокурора юстиції 15-го району Веракрус для інтеграції папки розслідування справи.

Елементи Національної гвардії та міністерської поліції впровадили пристрій безпеки для забезпечення території та ініціювання необхідних заходів для з'ясування фактів.

Перші повідомлення про факти вказували на те, що суб'єкти належали до групи груп самооборони , що походять з району, тоді як пізніше поширилася чутка, що жертви були частиною злочинної організації, присвяченої хуачикола .

Пізніше губернатор штату Куїтлауак Гарсіязасвідчив про те, що сталося з місцевими ЗМІ, заявивши, що вбиті суб'єкти можуть бути частиною клітини, що належить до злочинної групи.

«Вони не є самообороною, просто перед закликом до 911 про озброєних осіб, які вони прийшли, і елементи були атаковані. Те, що було зроблено негайно, було повідомляти про факт і прокуратура проведе розслідування. Втрати стихії не було, тільки ті, хто напав.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro) Ángel Hernández

Таким же чином він пошкодував про втрату людського життя і сказав, що прокуратура Веракруса вже розслідує інцидент; крім того, щоб гарантувати, що його підозрюють у належності до злочинної банди на чолі з Роберто де лос-Сантосом де Хесусом, відомим як Ель Буканас.

Повідомляється, що кримінальний лідер є одним з головних huachicoleros в штаті, оскільки місцева влада пропонує винагороду у розмірі п'яти мільйонів песоза інформацію, що призводить до його захоплення.

Делос Сантос був членом державної поліції і, як передбачається, використовував свій вплив як офіцер для крадіжки палива на кордоні Веракруса та Пуебли. У2014 році він був пов'язаний з Лос-Зетасом, оскільки державні органи знайшли ранчо, де постраждали чоловіки навчалися в місті в Acultzingo.

Нещодавно з'ясувалося, що Ель-Буканас сформував союз з чоловіками CJNG, щоб об'єднати зусилля та продовжувати свою злочинну діяльність у штатах Веракрус та Пуебла, які він командує в компаніїсвого брата Саула де лос-Сантоса де Хесуса,Ель-Фоссіль .

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