США відправить в Україну безпілотники Switchblade з протитанковими боєголовками

(Bloomberg) — Пентагон планує замовити та відправити в Україну 10 останніх моделей безпілотників Switchblade, оснащених протитанковими боєголовками, на додаток до раніше анонсованих поставок менш потужної версії, за словами двох людей, обізнаних про це рішення.

Новазброя Switchblade-600 є частиною 300 мільйонів доларів летальної військової допомоги, оголошеної Пентагоном у п'ятницю ввечері, яка буде контрактна безпосередньо з галузі, а не вилучена з існуючих запасів, за словами людей, які попросили не ідентифікувати себе посилаючись на плани.

Міністроборони Ллойд Остін у вівторок підтвердив, що протитанкові безпілотники є частиною озброєння, яке буде направлено в Україну.

Інвентаризаціяостаннього раунду зброї, що надсилається до Києва, включає «безпілотні літальні апарати, такі як БПЛА Switchblade, який є більш високим рівнем технологій, але надає їм додаткові можливості для переслідування броньованих формувань», - сказав Остін.

Білийдім повідомив 16 березня, що поставить 100 безпілотників Switchblade в рамках пакету зброї та обладнання на 800 мільйонів доларів США з запасів США. Але ці системи - це версії серії «300», 2,5 кілограми безпілотників, призначені для атаки персоналу та легких транспортних засобів. Вони можуть пролетіти близько 10 кілометрів і залишатися на цілі близько 15 хвилин, згідно з фактичним листом, підготовленим AeroVironment Inc., виробником безпілотників.

Новамодель близько 23 кілограмів, вироблена компанією, що базується в долині Сімі, штат Каліфорнія, може пролетіти більше 39 кілометрів і бродити за 40 хвилин до нападу з боєголовкою проти броні. Оператор безпілотника використовує систему управління вогнем на сенсорному екрані на базі планшета з можливістю ручного пілотування ракети.

Першаверсія пілотного бомбардування була в арсеналі американських спецназівців, оскільки він був таємно відправлений до Афганістану в 2010 році для використання проти Талібану. Армійські офіцери назвали його літаючим дробовиком.

Оригінальнапримітка:

Американські дрони Switchblade для України включають вбивці танків (1)

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