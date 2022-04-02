Що таке група смерті чемпіонату світу в Катарі за рейтингом FIFA

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

Цієї п'ятниці 32 м'ячі паралізували планету, оскільки сотні мільйонів людей ретельно стежили за нічиєю чемпіонату світу з Катару 2022 року , який проводить ФІФА в Досі , і визначили формування груп конкурсу, який розпочнеться 21 листопада та матиме грандіозний фінал 18 грудня . Оскільки останній м'яч впав у відповідній зоні, шанувальники та міжнародна преса задаються питанням , що таке група смерті . Запит, який не мав чіткої відповіді, до цих пір.

Це те, що аналіз того, з яким суперникам складніше зіткнутися, є суб'єктивним і не завершує дебати, в яких навіть брали участь колишні футболісти та тренери, які уникають схиляючись до будь-якого. Але, є простий математичний рахунок, який може покласти край дискусії, повідомляє бразильський веб-сайт Globoesporte.

Варто пам'ятати, що горщики для попереднього розіграшу були зібрані відповідно до рейтингу FIFA кожної нації, що дозволило 32 команди розділити на чотири циборани. Таким чином розуміється, що Будинок футболу матері розуміє, що найкращі команди - це ті, які здаються найвищими в цьому рейтингу. Тому з запечатаними ділянками можна додавати точки комбінованих груп кожної групи, і, таким чином, той, який накопичується найбільше, технічно був би тим, що має найкращі члени, або, отже, найскладнішим.

Дотримуючись цієї простої формули, Група B виявляється найбільшою кількістю балів, і тому є Групою смерті відповідно до рейтингу FIFA . Є Англія, Іран, СШАта переможець останнього репехажу УЄФА, який залишається вирішити. Якщо Уельс кваліфікується, зона мала б 6 548 балів, з Україною 6 495 та Шотландією 6 432. будь-яке поєднання залишає її зверху.

У колезі знаходиться Група А Катару, яка є найкращим насінням, Еквадор, Сенегалта Нідерландизавдяки своєму хостингу. Разом вони досягають 6 217,41 балів і тоді складуть найбільш доступну область, але в той же час одну з найбільш навіть тому, що між командами немає великої різниці. Хоча, якщо Нова Зеландія виграє плей-оф проти Коста-Ріки в червні, Пул Е , який включає Німеччину, Іспанію та Японію, опуститься до нижньої частини цього списку.

Así quedaron armados los grupos del Mundial de Qatar 2022

За цією логікою порядок складності груп буде наступним:

1-Група B, Англія, Іран, США та Уельс/Шотландія/Україна: 6 548 балів (Уельс) або 6 495 балів (Україна) або 6 432 бали (Шотландія).

2-Група D, Франція, Перу/Арабські Емірати/Австралія, Данія та Туніс: 6 505,57 балів (Перу) або 6 405 (Австралія) або 6 300 балів (Арабські Емірати).

3-Група G, Бразилія, Сербія, Швеція, Камерун: 6 496,02 балів.

4-Група F, Бельгія, Канада, Марокко та Хорватія: 6 478,99 балів.

5-Група E, Іспанія, Коста-Ріка/Нова Зеландія, Німеччина та Японія: 6 416,25 балів (Коста-Ріка) або 6 119 балів (Нова Зеландія).

6-Група С, Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика та Польща,: 6 412,84 балів.

7-Група H, Португалія, Гана, Уругвай та Південна Корея: 6 217,41 балів.

8-Група А, Катар, Еквадор, Сенегал та Нідерланди: 6 136.86 балів.

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