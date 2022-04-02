Twitch приймає радикальне рішення для прямих трансляцій через порнографію

FILE PHOTO: A twitch sign-in screen is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Після того, як користувачі скористалися новою функцією, яку Twitch запустив минулого місяця під назвою Boost Train, щобпоставити порно на домашні сторінки користувачівз тегом «рекламується спільнотою стримерів» на ескізахNSFW, Платформа призупинила інструмент.

За даними сайту Kotaku, кілька користувачів Twitter та Reddit поділилися скріншотами порнографічних мініатюр , які з'явилися на передній частині їхніх розділів «Живі канали, які ми думаємо, що вам сподобається».

Ці ескізи вказують на те, що трансляції з'явилися там завдяки вищезгаданій функції, яку Twitch оголосив минулого року. Функція змінилася з моменту її першого впровадження, але основна концепція залишається незмінною: користувачі можуть витрачати гроші, щоб отримати трансляцію перед очима людей. У цьому випадку він виявився контентом, який порушує регламент Twitch.

Як пояснив The Verge , якщо користувачі Twitch, що рекламують трансляції, явно не намагалися відключити функцію або викликати проблеми для творця, важко було б назвати це добре витраченими грошима: три акаунти з'явилися в найпопулярнішому порно .

Jóvenes caminan frente a un anuncio de Twitch (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Як наслідок, платформа призупинила пов'язані облікові записи за порушення Правил спільноти Twitch. Якзазначив Зак Бюссі на The Verge, передачі, що працюють на поїзді Boost, також могли бути просто старомодним тролінгом).

Twitch«вирішив призупинити Boost Train через деякі міркування безпеки , які виникли під час тесту», - сказав головний співробітник зв'язку Twitch Сем Фогат у заяві по електронній пошті до зазначеної торгової точки. Він додав, що Twitch «поділиться додатковими оновленнями з нашою спільнотою про нові функції, щоб допомогти покращити видимість, оскільки вони стануть доступними».

Хоча Twitch прямо не сказав причину паузи, він зазначив, що функція тестування була зупинена через звіти. ПравилаTwitch забороняють «оголеність та сексуально явний вміст чи діяльність».

Setup de un streamed en Twitch. (foto: Mercado Negro)

Також було помічено, як небажана увага, наприклад, масове переслідування, може завдати шкоди стримерам, що також може викликати занепокоєння, якщо ця функція була збережена. Kotaku запитав, чи буде функція повертатися або бути змінена, але Twitch нібито відповіла лише повторення, що вона була призупинена на даний момент.

Twitchзаблокує користувачів, які часто діляться неправдивою інформацією або дезінформацієюзі своїх облікових записів. Ценовий захід, який прагне зупинити поширення шкідливого вмісту.

Платформа повідомила через публікацію в блозі, що оновила свою Політику спаму, обману та шкідливої поведінки, щоб заборонити користувачам, які поширюють шкідливу дезінформацію, користуватися її послугою.

Imagen del logo de Twitch (Foto: Europa Press)

«Наша мета - заборонити використання Twitch для людей, чия присутність в Інтернеті присвячена поширенню неправдивої та шкідливої інформації », - уточнюють вони в текст.

Платформа пояснює, що вона співпрацює з більш ніж десяткою дослідників та експертів, щоб зрозуміти, як дезінформація поширюється в Інтернеті, щоб мати ефективний підхід до потокової платформи. У цьому сенсі вони кажуть, що вони визначили 3 спільні аспекти у всіх користувачів з такою поведінкою:

1) часто діляться широко спростованим і вірусним контентом

2) Вони засновані на теоріях змови або інших формах дезінформації

3) Вони надсилають цей матеріал на постійній основі своїм послідовникам.

Вони уточнюють, що на додаток до цього оновлення продовжуватимуться заходи щодо дезінформації, спрямованої на конкретні громади відповідно до їх Політики переслідування та ненависної поведінки, а також заходів щодо вмісту, який заохочує інших брати участь у фізично шкідливій поведінці.

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