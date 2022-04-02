Під впливом Мексики та Ізраїлю Ілан Бар-Лаві виступатиме на 14-му фестивалі Jazz Polanco

ІланБар-Лаві - гітарист і композитор з Мексики, але з родиною в ізраїлі, яка знову повертається до Мехіко, щоб мати можливість виступити на14-му фестивалі Polanco Jaz цієї суботи та неділі.

Цей фестиваль зможе скористатися звуковим міксом, який Ілан об'єднує, оскільки його досвід роботи з Близьким Сходом, Латинською музикою та нью-йоркцями - це поєднання, за яке він також вважається одним з найталановитіших та видатних музикантів свого покоління.

У неділю, 3 квітня, ви зможете оцінити концерт, в якому він виділить свій останній альбом, який є «Непрофесійним», в якому він склав 10 оригінальних пісень іспанською та івритом.

Таким же чином Ілан розмовляв з Infobae, щоб розповісти нам, що він представляє в Мексиці, і як йому вдається суміш усіх звуків у своїй музиці.

ЯкМісто лікує вас?

En este Festival se podrá aprovechar la mezcla de sonido que reúne Ilan, pues su experiencia con el Medio Oriente, la música latina y neoyorquinos se encuentra una combinación por la cual también se le considera uno de los más talentosos y destacados músicos de su generación.

Я люблю місто, я дуже і дуже добре пропустив тако, я був у Єрусалимі ці чотири роки.

Якви ставитеся до того, щоб представити себе в цьому 14-му виданні Jazzy?

Дуже щасливий, справді, мати можливість грати на цьому прекрасному фестивалі в театрі Ангела Перальта, який є супер і дуже щасливим місцем.

Випрезентуєте свій новий альбом?

Так, я збираюся представити «Непрофесіонал», крім своїх композицій, з останніх кількох років. Є кілька з мого першого альбому і кілька з альбому, які незабаром вийдуть через два-три місяці, це нові пісні. Там буде мікс всіх моїх пісень.

Скажіть, як ви працюєте між двома культурами, які у вас є для сім'ї?

Як я вже говорив, для мене це нормально, тому що я виріс так, але музично кажучи, я відчуваю, що це досить цікаво, тому що це два різних жанри, але в той же час дуже, з чимось дуже, загальним.

Навіть в їжі я відчуваю, що це щось дуже поширене, це гостра і багата їжа. Люди також приємні в обох місцях, і якщо вони роблять хороший зв'язок.

Щови схожі на момент написання статті?

El domingo 3 de abril se podrá apreciar el concierto en el cual destacará su más reciente álbum que es “Unprofessional”, en el cual compuso 10 temas originales en español y hebreo.

Коли справа доходить до складання, я мало думаю про жанр чи країну, я завжди хапаю гітару і починаю з ідеї, і потроху вона захоплює «ролу» (пісню), і вона виходить природно, тому що я виріс з двома музикантами в будинку, тому я вже маю це на вусі, і ось що виходить.

Але вплив мексиканської музики, таких як: болеро, син джарочо і навіть музика маримби, від Чіапаса, все, в поєднанні з тим, що я знав про свого батька, який є арабською, єврейською, середземноморською музикою, тому що злиття вийшло.

Якви почали працювати в музиці?

Моя мама психолог, але їй подобається грати на гітарі, і в будинку завжди є гітара та фортепіано, клавіатура, і саме так я почав дуже цікаво з гітарою і почав грати з іншими групами.

У віці 18 чи 19 років я почав писати свої пісні, це дало мені таку стурбованість сказати, хто я. Якби я був кимось, хто грав джаз/рок, мені потрібно було сказати, хто я, а не грати інший жанр.

Потім я почав складати, і коли ви починаєте складати, і у вас є необхідність йти запис і піти в студію, а потім почати перший альбом, другий альбом, і ось як ви продовжуєте йти.

Якви відчували, коли закінчили перший альбом?

De igual forma Ilan habló con Infobae para contarnos qué es lo que presenta en México y cómo es que consigue tener una mezcla de todos los sonidos en su música.

На першому альбомі я записав, як три рази, перш ніж він вийшов, тому що він не вийшов, музика не звучала так, як я хотів.

Коли я записав альбом, це не вийшло, а потім я записав ще один, і до третього разу я вже схопив звук, який я мав на увазі, і для мене було приємно, що я можу зробити свою музику, зробити свою пропозицію і з роками, чим більше ти це робиш, тим краще ти отримуєш.

Увашому альбомі у вас є суміш виконавців, і я хотів знати, чи важко вам не відставати від ритму?

Альбом «Unproffesional» був у той час, коли я жив у Нью-Йорку, і тому, що там робить музику такого роду, тому що це полегшено, тому що у вас є всі країни в різних районах, я запросив їх до студії, і саме так ми зробили альбом.

Коли я жив в Ізраїлі, мені довелося робити там музику з людьми, і зараз я перебуваю в Мексиці, і я записую. Я тече залежить від того, де я перебуваю, і музикантів, які мене оточують, і ось як я роблю свою музику.

Якимбув цей досвід Covid, я уявляю, що саме тут ви розробили найбільше музики?

Так, від одного дня до наступного ми були заблоковані, у мене були події, але їх більше не можна було зробити, і я робив музику з мого комп'ютера, ніяк, що я нічого не почав робити.

Ми повинні винаходити себе, і саме так народився новий альбом, який вийде у найближчі місяці.

Наяких ще подіях ти будеш?

8 квітня я буду грати в Халапі з деякими друзями, а наступного тижня в Ізраїлі є дві п'єси. Світло вже видно.

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