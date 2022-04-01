Зоопарк Барранкілья був визнаний науковим центром

Міністерство науки, технологій та інновацій (MinCiencias) визнало зоопарк Барранкільї (ZooBaq) науковим центром, що дозволить цьому суб'єкту отримати доступ до ресурсів для його інституційного зміцнення. Це позначення дозволить ZooBAQ стати драйвером науки, техніки та інновацій в Карибському регіоні.

Слід зазначити, що зоопарк Барранкілья є ключовим у консолідації столиці Атлантики як міста біорізноманіття. Організація керує ініціативами щодо екологічної освіти, громадянської науки та визнання послуг, які біорізноманіття надає місту та громадянам.

Зазначається, що менше року тому зоопарк Барранкілья був акредитований на міжнародному рівні Латиноамериканською асоціацією зоопарків та акваріумів (ALPZA), організацією, яка об'єднує найпрестижніші зоологічні установи Латинської Америки, відомі пропагандою добробуту тварин та навколишнього середовища освіти.

«Незважаючи на рік великих фінансових викликів та невизначеності на майбутнє, зоопарк Барранкілья не підвів свою охорону і продовжував працювати над вдосконаленням своїх стандартів, щоб отримати акредитацію, надану Латиноамериканською гільдією зоопарків та акваріумів, Alpza», - сказав Зообак у пресі реліз.

Установа розпочала процес акредитації в березні 2020 року, так само, як вона вступила в кризу через пандемію covid-19, яка змусила місце закрити та вплинути на фінанси до того моменту, коли директиви зоопарку не знали, як годувати тварин. Після проведення пожертвувальних кампаній та отримання допомоги людей з усього світу та державних та приватних організацій ZooBAQ зміг закріпитися як установа, яка доглядає за добробутом видів.

Комітет з акредитації ALPZA розглядає шість змінних для сертифікації: безпека, добробут тварин, збереження, стійкість, дослідження та освіта. Цей останній пункт є одним з найсильніших моментів ZooBaQ, адже в закладі постійно проводяться бесіди та семінари, спрямовані на дітей, молодь, дорослих і навіть журналістів, щоб кожен знав про турботу про навколишнє середовище.

«Ця печатка досконалості є результатом якісної роботи групи співробітників та постійної підтримки союзників цього освітнього та екологічного простору, з історією майже сімдесяти років та широким національним та міжнародним визнанням. Громадянська наука в Барранкільї почалася в зоопарку, і ми сподіваємось продовжувати приносити її до громад Карибського регіону через наші освітні, дослідницькі та природоохоронні проекти», - сказав Фарах Аджамі Перальта, виконавчий директор Ботанічного та зоологічного фонду Барранкілья.

Акредитуючи Zoobaq, ALPZA надає йому певні переваги, такі як технічна підтримка для управління внесками та контрактами, підвищує право на гранти та сприяє простору для інститутів-членів асоціації для обміну досвідом збереження. Ця акредитація діє протягом п'яти років, після закінчення цього часу ZooBAQ доведеться пройти процес знову.

Директиви зоопарку нагадали, що для того, щоб підтримувати його високі стандарти і залишатися еталоном біорізноманіття, необхідна допомога населення. Ця підтримка може бути ефективною завдяки добровільним внескам і, звичайно, візитом місцевих жителів та туристів.

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