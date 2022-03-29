Світ переходить від дефіциту вакцин covid-19 до надлишку

(Bloomberg) Після гонки на час, щоб побудувати потенціал і задовольнити, здавалося б, ненаситні запити на вакцини covid-19, глобальна індустрія вакцин зараз стикається зі зменшенням попиту.

Тенденціяможе уповільнити високі продажі гігантських фармацевтів, таких як Pfizer Inc. та AstraZeneca Plc, і створити нові проблеми для місцевих виробників, від Індії до Індонезії, які розробили гігантські можливості для виробництва вакцин, але зараз мають справу з надлишком постачання.

Хочапідкріплення, ймовірно, збереже попит на вакцини ковідів у всьому світі, величезний дефіцит, який панував протягом більшої частини минулого року, зменшився. Тепер можливість глобального надлишку здається більш імовірною.

«Пропозиція перевищує попит у більшій точці світу, навіть незважаючи на те, що багато країн застосовують бустерні вакцини», - сказав Скотт Розенштейн, консультант з охорони здоров'я групи Євразії.

Тимчасом на ринок виходить все більша кількість виробників.

Більше9 мільярдів доз може бути вироблено до 2022 року, але попит на вакцини може знизитися з приблизною швидкістю від 2,2 до 4,4 мільярда доз на рік у 2023 році і далі, за даними аналітичної фірми Airfinity Ltd.

Уряд ще не розмістив замовлення на 2022 рік, пропонуючи можливості для зростання, якщо країна купує велику кількість бустерних доз. AstraZeneca відмовився коментувати. Pfizer не звертався безпосередньо до питань щодо попиту на вакцину і заявив у заяві, що існує достатньо можливостей для вакцинації світу до 2022 року, але ці бар'єри для доступу зберігаються. Модерна не коментувала далі.

Більшепостачання

Проблема особливо гостро стоїть в Індії, де проживає найбільша у світі вакцинапромисловість, яка займається внутрішнім та глобальним надлишком.

BiologicalE. Ltd., великий виробник на базі Hyderabad, інвестував близько 15 мільярдів рупій (195 мільйонів доларів США), щоб подвоїти потужність під час пандемії до приблизно чотирьох мільйонів доз вакцин на день. Однак, враховуючи, що більшість дорослих повністю вакциновані, і уряд не показує терміновості активізувати свою кампанію з підвищення дози, незрозуміло, скільки ще доз буде придбано.

TheSerum Institute of India ltd., провідний постачальник країни, який в минулому році випустив 2 мільярди вакцин covid, зупинив виробництво в грудні після відсутності замовлень, сказав генеральний директор Адар Пунавалла в січні. Сироватка не відповіла на запитання та запити щодо коментарів щодо рівня виробництва ковідних вакцин компанії.

«Одним з великих питань у майбутньому буде те, що робити з усіма цими виробничими потужностями вакцини, оскільки попит зменшується», - сказав Розенштейн. «Мабуть, недостатньо попиту на інші вакцини, щоб зробити це життєздатним варіантом для всіх цих заводів-виробників».

ТехнологіямРНК

Інші постачальники індійських вакцин також шукають інноваційні можливості імунізації за межами covid.

«Ми вважаємо, що не тільки вакцини проти covid-19, а й вакцини проти грипу, пневмококу та проти інших запущених захворювань почнуть ставати дуже важливими можливостями», - сказав Bloomberg Television на початку цього місяця Кіран Мазумдар Шоу, президент Biocon Ltd.

Тимчасом, в інших частинах світу деякі розробники кидають в рушник. Kalbe Farma, з Індонезії, цього місяця призупинила роботу над вакциною проти covid з південнокорейською Genexine Inc., посилаючись на рясні запаси. Зараз він має намір використовувати технологію ДНК для інших видів вакцин.

Незважаючина поточний тиск, компанії, ймовірно, продовжуватимуть бачити попит на бустерні дози, шукаючи поліпшені щеплення, які перевершують початкові продукти. Здається, що ковід перетворюється на те, що, ймовірно, буде ендемічною хворобою, тобто, можливо, тут залишитися, сказав Гері Дубін, президент підрозділу вакцин Японії Takeda Pharmaceutical Co.

все-такизалишаються сумніви щодо того, чи і як часто будуть потрібні регулярні підкріплення, і чи можуть можливі варіанти «швидко змінити картину», - сказав він.

Оригінальнапримітка:

Світ переходить від нестачі до можливого перенасичення вакцин Covid-19

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