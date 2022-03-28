Крокодили з Оріноко прибули в Хасіенда Наполяс

Hacienda Nápols прийме нових гостей, це п'ять зразків крокодилів, які були передані зі станції тропічної біології Роберто Франко (EBTRF) Національного університету Колумбії (UNAL) у Вільявісенсіо, на курорт.

Також відомі алігатори llanero вимірюють більше 4 метрів і тепер будуть піклуватися про організацію фазенди, узгодження з EBTRF. UNAL заявив, що «програма пропагандистської та освітньої програми про цей критично зникаючий вид буде розроблена після агресивного полювання в 1960-х роках, щоб продати свої шкури за кордоном».

Так само спілкування з навчального закладу вказувало на те, що згідно з дослідженням, проведеним минулого року, тварин «не вибиралися батьками, але через свої фізичні умови вони показують повний вимір цього виду, який відіграє фундаментальну роль у харчовому ланцюжку водні екосистеми Колумбійсько-Венесуельської Орінокії».

Він також уточнив, що 15 грудня було підписано угоду про співпрацю між професором Джованніга Гаравіто Карденасом, деканом факультету наук УНАЛ, та законним представником парку.

«Ця угода відкриває величезне вікно для колумбійців та іноземних відвідувачів, щоб дізнатися більше про цей вид, оцінити його та усвідомити необхідність його збереження та відновлення природних популяцій у районах, які вони історично населяли.

Михочемо вразити дітей та інших відвідувачів, дійти до сердець людей, щоб ми дали цим крокодилам можливість залишитися на планеті; вони мають право повернутися на річку, але вони не зможуть цього зробити, якщо люди цього не захочуть», - каже професор Варгас, додавши, що в цих випадках освіта - це рівний або більш важливий, ніж наука», - сказав професор Маріо Варгас Рамірес, директор станції Роберто Франко.

Слід сказати, що тварини будуть перебувати в «водоймі з ідеальними характеристиками для правильного утримання та виставки» чоловічих екземплярів, які ще знаходяться під вартою УНАЛ.

«Крокодили, які зараз знаходяться в тематичному парку Hacienda Nápols, додаються до інших зразків, які також були доставлені UNAL в інші парки країни, такі як біопарк Лос Окаррос, у Вільявісенсіо (Мета), парк води та охорони природи Piscilago, в Колсубсидіо в Наріньо (Кундінамарка), і агроекологічний парк Merecure, в Пуерто-Лопес (Мета)», - уточнили в університеті.

Однасім'я вирішила усиновити теляти бегемота , і це викликало занепокоєння, оскільки цей вид тварин класифікується як небезпечний для людей, оскільки він територіальний.

Надодаток до цього, говорять про те, що призначено для екосистеми тим, що ці тварини розмножуються, маркуються як загарбники і приносять більший і більший збиток.

Враховуючи це, мер муніципалітету хотів запропонувати святилище для захисту бегемотів, враховуючи, що, за словами президента, ссавці залучають частину туризму, а також для безпеки жителів Пуерто-Тріунфо.

«Я погодився б із святилищем, що міністерство щось робить, що національний уряд щось зробив, щоб ці бегемоти теж не винищувалися, тому що правда полягає в тому, що бегемоти несуть багато туризму», - сказав Хав'єр Герра, мер муніципалітету.

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