Пожежа в Тепозтеко була закладена через три дні; Лісова поліція буде створена на місці

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

Після пожежі на пагорбі Тепоцтеко спожило понад 105 гектарів зелених зон, владі з усіх трьох рівнів уряду вдалося підірвати полум'я, яке горіло протягом трьох днів , і вимагало наявності трохи менше 400 елементів для боротьби з інцидентом.

Влада Морелоса запевнила, що пожежа була згасана відносно швидко, оскільки їх підтримали два вертольотифедеральної влади, один від Національної гвардії та інший, що належить мексиканським ВПС, що сприяло 83 скидання водив район Лос-Корредорес, розташований в чарівному містечку Тепозтлан.

Державний секретар уряду Пабло Оджеда Карденас повідомив, що у гасінні пожежі брали участь 392 людини, зяких 345 здійснювали кроки пішки, 47 у транспортних засобах, як наземних, так і повітряних, а 47 - у технічних роботах.

До полудня в четвер, 24 березня, пожежа містилася на двох фронтах «на південно-східній стороні в районі Меститли, і на північному заході, на південь від Сан-Хуана Тлакотенко, тому бойові завдання посилюються на цих точках з метою досягнення тотального контролю якомога швидше», - сказав чиновник.

Пожежа спожила 105 га рослинності (Фото: EFE)

Так само голова Національної координації цивільного захисту Лаура Веласкес Альзуа оголосила, що того ж дня участь обох вертольотів у завданнях задухи полум'я була припинена, тому вони будуть передані до біосферного заповідника Ель-Чьєло, розташований у штаті Тамауліпас, де вони будуть перенесені в біосферний заповідник Ель-Сьєло, розташований в штаті Тамауліпас. який буде відвідувати ще одну пожежу з аналогічними розмірами.

На прес-конференції влада всіх трьох рівнів уряду оголосила, що в Тепозтлані буде створена лісова поліція, це для того, щоб уникнути нещасних випадків, таких як той, що стався вранці вівторка 22nd; про це повідомив мер організації Девід Демеса Барраган .

«Сьогодні у нас зустріч з волонтерськими бригадами, які піклуються про наше довкілля, ми запрошуємо Національну комісію з природоохоронних територій, Національну комісію лісового господарства, щоб мати можливість домовитися, і ми практично збираємось зробити бригаду, таким же чином з боку міської ради, тимчасову, відтепер до початку дощу стежте за всіма пагорбами», - повідомив президент.

Влада всіх трьох рівнів влади були залучені до задухи полум'я (Фото: Twitter/pattCouto)

Таким же чином він сказав, що сходження на пагорби навколо Тепозтеко більше не буде дозволено в жарку пору року, щоб вжити екстремальних запобіжних заходів лісового господарства, щоб уникнути пожеж будь-якої величини, за якими контролюватиме уніформа, яка також забезпечить нездійсненність пожеж або пожежа в таких спосіб безвідповідальний.

У вівторок вдень, через 22 години після пожежі в Лос-Корредорес, суб'єкт, ідентифікований як Ель Піполо ,був заарештований місцевою владою зазвинуваченням у початку пожежі вранці того ж дня.

За словами муніципальної влади, суб'єкт був сильно сп'янілий і був спійманий, спостерігаючи за полум'ям, яке він запалив: « Ми живемо в дуже жалюгідній ситуації . На жаль, людина приїхала, не побачивши шкоди, яку вона мала завдати, і ця невдаха виникла», - сказав мер Тепозтлан.

Після допиту влади про його присутність у цьому районі, Ель Піполо ,як повідомляється, зізнався, що розпочав пожежу навмисно, і був відправлений до місцевої влади, які проводять розслідування причин його дій та його особи, оскільки його особистість не мала ще вдалося отримати його ім'я.

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