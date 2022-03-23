VALORANT Challengers: латиноамериканська команда прибуде на першу міжнародну подію року

Після місяця регулярної фази як у північному, так і в південному Латамі, чотири представники континенту вже знаходяться в Мексиці, щоб розпочати плей-офф віч-на-віч. З 24 по 27 березня Левіафан, E-Xolos LAZER, KRÜ Esportsта FUSIONбудуть шукати єдиний прямий перехід до майстрів VALORANT у Рейк'явіку, зарезервованому для чемпіона. Це перша міжнародна подія року, яка об'єднує найкращі команди світу як кульмінаційний пункт етапу 1 VCT (Champions Circuit).

На Півночі (LAN) загін E-Xolos LAZER зайняв перше місце після побиття FUSION 2-1 у фіналі ключа переможців. Організація щойно прибула на місце події - бейсболіст Джоуліс Часін - помстився у фіналі ключа програв, де вони підтвердили свою відвідуваність, перемігши Шість карми 2-0.

Зі свого боку, на півдні (LAS) саме загін Левіафана зайняв перше місце після перемоги проти KRÜ Esports від 2 до 0. Фаворити Latam і топ-4 в світі в 2021 році не мали свого повного стартового загону на матч, через часткову призупинення Кезніта, але вони здобули друге місце своєю перемогою проти 9zна 2:0. У фіналі нижньої клавіші вони знову мали стартовий реєстр і досягли гучної перемоги.

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VALORANTMasters: Переможець уплей-офф VALORANT Challengersзіткнеться з тим, що в Бразилії, щоб визначити кваліфікатор. Іншими словами, бразильський регіон також матиме таку ж можливість. Рішення Riot Games було на підтримку Latam, який чудово продемонстрував, що він має першокласний талант у шутері. Ключову роль у досягненні цього авансу зіграли міжнародні виступи KRÜ Esports, а також виступ австралійського реєстру (нині під Левіафаном)у Відбірковому матчі «Останній шанс» Ліги чемпіонів«Останній шанс».

В останньому виданні плей-офф віч-на-віч в регіоні Південь виявив перевагу шести карм і INFINITY , і хоча австралійці перемогли KRÜ Esports у фіналі ключа переможців 2-1, вони потрапили до того ж суперника 3-0 у грандіозному фіналі. Такі представники, як Bandicoot та Daveeys , будуть шукати свій реванш, і E-Xolos LAZER, і FUSION будуть прагнути виправити та представляти найкращим чином, тоді як Левіатан буде прагнути подолати бар'єр для входу, який був KRÜ Esports протягом 2021 року.

Ключі плей-офф VCT претендентів Мексика - Етап 1 | (@valesports_la)

З четверга по неділю дні почнуться з 14 MX; 15 CO/PE; 17 AR/CL. Перший день відкриє поєдинок між E-Xolos LAZER (LAN top 1) і KRÜ Esports (топ 2 LAS), а потім призведе до зустрічі між Левіатаном і FUSION . Всі почнуть з верхньої клавіші, у форматі подвійного усунення. Наприкінці четверга ми зустрінемо фіналістів ключових переможців, а в п'ятницю, 25-го, перша команда ліквідована. Чи зможе Північ викупити себе? Чи буде час Левіафана чи KRÜ Esports ще раз поїде до Рейк'явіку?

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