Жителі Іспанії відкривають двері для українських біженців

GUISSONA, Іспанія (AP) - Хоча мільйони українців, які рятуються від бомб та куль на своїй землі, шукають притулку в Західній Європі, мало місць вони відчувають себе так само бажаними, як у внутрішній іспанському місті, відомому як «Маленька Україна».

Вже до того, як російські танки вторглися в Україну минулого місяця, кожен сьомий житель Гіссона мав українське коріння.

Населення Guissona більш ніж удвічі збільшилося до 7500 жителів і залучило численних іноземців, включаючи українців, після того, як супермаркет відкрив розподільний центр в цьому районі два десятиліття тому.

Понад 3,5 мільйона людей вже покинули Україну з часу вторгнення Росії. Біженці знаходять притулок у невеликих громадах по всій Європі, де живуть друзі та родина.

У Guissona біженці не просто залишаються з родичами. Все населення солідарно з ними і намагається їм допомогти.

Мігель Джулія, місцевий купець, мав порожню квартиру для продажу в селі. Він каже, що у нього багато українських друзів, і коли двоюрідний брат української сім'ї біженців звернувся до нього про допомогу, він дозволив їм залишатися в квартирі, поки вони не зможуть повернутися до своєї країни.

«Нам важко, поганий час, бачити, як вони приходять, і історії, які вони розповідають», - сказала Юлія.

Її квартиру зараз займає Альона Грикун, 44-річна швачка з Києва, її донька-підліток і молодий син.

«Мій чоловік залишився в Києві. Він їздить на швидкій допомозі і перевозить поранених і хворих під час вторгнення», - сказав Грикун. «Я дуже пишаюся тим, що є українцем».

Зникли також мати Грикун і бабуся. Жоден з них не був фізично придатний для того, щоб здійснити 2500-кілометрову (1500 милю) подорож з одного кінця Європи в інший.

Влада в Гіссоні, розташованої на північному сході Іспанії, в Каталонії, прагне запобігти появі гетто і допомогти іноземним працівникам інтегруватися в громаду.

Багато вікон і балконів сільських будівель, в тому числі і муніципалітету, мають український прапор і антивоєнні плакати.

Понад 200 українських біженців прибули до Гіссона, частина 25 000, які отримала Іспанія.

«Вони мають нашу повну підтримку. Вони відчувають себе захищеними», - сказала 67-річна пенсіонерка Марія Анхелес Лопес. «Ми всі намагаємося допомогти і супроводжувати їх. Проявити солідарність з ними».

З початку війни десятки місцевих жителів і біженців працюють на складі в Гіссоні, упаковують продукти харчування, ліки, одяг, ковдри та іграшки для відправки в Україну.

Серед волонтерів — Аліна Слободянюк, яка прибула до міста три роки тому разом з дітьми підлітками, Максим та Яна.

Вони жили в промисловому місті Дніпро в Україні, де була виконавчою дирекцією з громадськістю великого банку. Вона розлучена. Її колишній чоловік - військовий.

Велика частина його родини, включаючи батьків, брата і сестри, залишилися в Україні. Він каже, що щодня контактує з ними, що сім'я вирішила залишитися в надії, що війна скоро закінчиться.

«Це було непросте рішення, тому що я люблю свою країну, дуже люблю її», - сказав Слободянюк. «Але я боюся того, що може статися з моїми дітьми».

Іспанський уряд одним з перших в Європі мобілізувався для боротьби з хвилею українських біженців. Серед тимчасових заходів, які були вжиті, були надання їм тимчасового проживання та дозволів на роботу протягом 24 годин.

Біженці мають доступ до державних медичних послуг, знижки на ліки та безкоштовну освіту, серед інших переваг.

За даними перепису 2021 року в Іспанії проживало близько 115 000 українців.

Налагодження зв'язків між українцями сприяє їх переїзду в інші частини Європи. У селі в італійських Апеннінах, в годині їзди від Риму, двоє українців, які втекли зі своїми дітьми, змогли оселитися завдяки родинним зв'язкам та парі з району.

30 років Таня та 33 років Катя втекли зі Львова за кілька днів до початку війни, залишивши своїх чоловіків позаду. Вони — дочка і невістка Галини, українця, що базується в італійському селі Бельмонте Сабіно.

Галина доглядала за свекрухою власника готелю, в якій зараз розміщуються дві жінки та їхні діти.

«Ми дуже щасливі. Італійці мають велике серце», - сказала Таня.

Жінки попросили не ототожнюватися зі своїми повними іменами, боячись розправи проти своїх сімей у своїй країні.

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Баррі Хаттон співпрацював у цьому офісі з Лісабона.