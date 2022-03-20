Totalplay спростував саботаж конкуруючих мереж

Після звинувачень у саботажі компанією з обслуговування Інтернету та телефонної служби в Ірапуато, Гуанахуато та в столичному районі Монтеррей, Totalplay спростував цю інформацію та опублікував заяву:

Totalplayрішуче відкидає злісні звинувачення у передбачуваному саботажі, які розповсюджувалися в соціальних мережах останніми днями.

Кількаднів тому в декількох ЗМІ була опублікована скарга громадянина про передбачувані навмисні дії людини, визначеного як працівник Totalplay для впливу на інфраструктуру та виправдання невдач конкуренції, в Ірапуато, Гуанахуато.

Запискупідозріло зайняли кілька користувачів у соціальних мережах, включаючи засоби масової інформації, які не підтвердили інформацію, і скористалися можливістю поскаржитися на бренд, звинуватити власника компанії та захищати конкурентів.

(Фото: Totalplay TV)

Згідноз заявами Totalplay, його юридична команда негайно зв'язалася з окружним директором, який весь час слідував за інцидентом і супроводжував працівника Едгара «N» до цивільного суду, до якого була передана справа. Там було встановлено, що скарга не надійшла через відсутність доказів. Крім того, ті, хто нібито вказував на нарізку волокна, не відвідували суд, не представляли доказів і не поширювали ніяких звинувачень.

ДиректориTotalplay наголосили на важливості заперечення дезінформації, породженої неетичною тактикою з боку конкуренції, і категорично заперечувати звинувачення проти працівника, який під час запису циркулюючої в мережах, відвідував провал у районі, що виникає внаслідок інцидент у волоконній оптиці від Totalplay.

«Ми прагнемо надати найкращий сервіс для наших клієнтів, переваги яких підтримуються якістю нашого продукту, а не передбачуваними підводними каменями, без будь-яких доказів, які просуваються в мережах та засобах масової інформації лише для дискредитації нас», - підсумували вони.

У соціальних мережах навіть користувачі виявили, що б насправді сталося, і повідомили, що компанія, яку вони звинувачували в саботажі, часто має подібні недоліки:

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