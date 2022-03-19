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Субота 19 Березень 2022
Україна

Куартараро виграє свій перший полюс року на індонезійському мотоциклі GP

Newsroom Infobae

19 Березень 2022

Чемпіон світу MotoGP, француз Фабіо Квартараро (Yamaha), завоював свою першу поул-позицію в суботу 2022 року і випередить іспанця Хорхе Мартіна (Дукаті-Прамака) та товариша француза Йоганна Зарко (Ducati-Pramac) у неділю на Гран-прі Індонезії.

Бред Біндер (KTM), Енеа Бастіаніні (Ducati-Gresini), дивовижний лідер чемпіонату після перемоги в Катарі два тижні тому, а другий рядок стартує на другому рядку 2021 року Франческо Баньая (Ducati).

Шестиразовий чемпіон MotoGP Марк Маркес двічі поспіль впав у першій половині кваліфікації і стартує на 15-му місці в неділю о 15:00 за місцевим часом (07H00 GMT).

Квартараро, у формі з перших тренувань у п'ятницю, шукає відскоку після свого 8-го місця на відкритті в Катарі, з Yamaha без влади.

На новенькій трасі Мандаліка і в тропічну спеку острова Ломбок француз завоював 16-й полюс своєї елітної кар'єри.

Вперше, починаючи з червня 2021 року в Каталонії, він встановив найшвидший час у турнірній таблиці.

«Це нормально, щоб повернутися сюди, це було давно! Він визнав посмішку після випробування з місця, відведеного для співбесід з першими трьома. «Я дуже щаслива».

Третій рядок складатиметься з Мігель Олівейра (KTM), Алекс Рінс (Сузукі) та Джек Міллер (Ducati).

ole/dlo/aoc/uk