Куартараро виграє свій перший полюс року на індонезійському мотоциклі GP

Чемпіон світу MotoGP, француз Фабіо Квартараро (Yamaha), завоював свою першу поул-позицію в суботу 2022 року і випередить іспанця Хорхе Мартіна (Дукаті-Прамака) та товариша француза Йоганна Зарко (Ducati-Pramac) у неділю на Гран-прі Індонезії.

Бред Біндер (KTM), Енеа Бастіаніні (Ducati-Gresini), дивовижний лідер чемпіонату після перемоги в Катарі два тижні тому, а другий рядок стартує на другому рядку 2021 року Франческо Баньая (Ducati).

Шестиразовий чемпіон MotoGP Марк Маркес двічі поспіль впав у першій половині кваліфікації і стартує на 15-му місці в неділю о 15:00 за місцевим часом (07H00 GMT).

Квартараро, у формі з перших тренувань у п'ятницю, шукає відскоку після свого 8-го місця на відкритті в Катарі, з Yamaha без влади.

На новенькій трасі Мандаліка і в тропічну спеку острова Ломбок француз завоював 16-й полюс своєї елітної кар'єри.

Вперше, починаючи з червня 2021 року в Каталонії, він встановив найшвидший час у турнірній таблиці.

«Це нормально, щоб повернутися сюди, це було давно! Він визнав посмішку після випробування з місця, відведеного для співбесід з першими трьома. «Я дуже щаслива».

Третій рядок складатиметься з Мігель Олівейра (KTM), Алекс Рінс (Сузукі) та Джек Міллер (Ducati).

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