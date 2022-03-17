Пумас домагається подвигу проти Революції і потрапляє в півфінал Конкахампіонів

Мексиканський Пумас просунувся до півфіналу Ліги чемпіонів CONCACAF 2022 після того, як побив революцію Нової Англії США на 4-3 пенальті в середу на стадіоні Олімпійського університету в Мехіко, за повернення чвертьфіналу.

З необхідністю подолати програш 3:0, який зазнав у першому матчі, Пумас виграв з однаковим рахунком з двома голами від Аргентини Хуана Діненно, на 33-й та 49-й хвилинах, а один - американцем Себастьяном Сауседо, в 59-му.

Із загальним рахунком, прив'язаним 3-3, пропуск до півфіналу визначався у пенальті.

З їх ньою перевагою три мети, загін США був близький до вироку ліквідації котячих з 16-ї хвилини, коли поляк Адам Букса погано закінчив дуже комфортний пропуск, який дав аргентинський Густаво Бу.

Коли минули хвилини, Пуми встановлювали умови для нападу з глибиною, але вони були повільними, щоб досягти мети, захищалася воротар граф Едвардс чітко та ефективно.

Це було до 33, коли нарешті прийшов 1-0. Омар Іслас відправив хрест з правого боку, бразилець Рожеріо де Олівейра керував м'ячем і відмовився від нього, щоб Dinenno підписати гол пострілом на невеликій ділянці.

Мексиканський загін підійшов дуже близько, щоб забити другий гол на 44-й хвилині, коли бразильський Хігор Меритао завдав удару в ліву посаду.

Після перерви Де Олівейра відправив м'яч у область з правого сектора, Діненно очікував знак Омара Гонсалеса і розтягнув ногу, щоб закінчити м'яч пострілом кросовера і підписати 2-0.

3-0, що Пумасу потрібно, щоб відповідати загальному рахунку, був підписаний Сауседо, коли він вистрілив м'яч, який захист залишив його у спробі очистити його, в 59.

На 90+1 воротар Альфредо Талавера врятував Пуми від поразки, прикривши небезпечний постріл, а пропуск до півфіналу довелося визначити в пенальті.

Під час тюремних страт Артуро Ортіс, Алан Мозо та аргентини Ніколас Фрейре та Хуан Діненно забили за університетських котів. Efraín Velarde зазнав невдачі (збережено).

Карлес Гіл, Дежуан Джонс і Джозі Альтідор забили за північноамериканську команду. Томас МакНамара (зберегти) і Себастьян Ллетгет (відхилився) не вдалося.

«У цій групі є щось особливе: містика; чим складніше ситуація, тим більше вони витягають персонажа, але тепер ми повинні підтримувати його з часом», - сказав Андрес Лілліні, аргентинський тренер Лос-Пумаса, наприкінці матчу.

У півфіналі Пумас зіткнеться з мексиканським Крузом Азулом, який у середу зв'язав 1-1 з Монреальською Канадою на Олімпійському стадіоні в Монреалі і перевершив чвертьфінальний раунд із загальним рахунком 2-1.

Технічний лист сірника виглядає наступним чином:

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ 2022 - Чвертьфінал - Друга Ліга

Пумас - Нова Англія революція 3-0 (1-0) Глобальний: 3-3 Пенальти: 4-3

Стадіон: Олімпіко Університет (Мехіко)

Суддя: Девід Моран (Сальвадор)

Цілі:

Пуми: Хуан Діненно (33, 49), Себастьян Сауседо (59)

Пенальті (Нова Англія революція перемогла першою):

Пуми: Артуро Ортіс, Алан Мозо, Ніколас Фрейре, Хуан Діненно. Не вдалося: Efraín Веларде (збережено)

Нова Англія революція: Карлес Гіл, Дежуан Джонс, Джозі Альтідор Пропустив: Томас МакНамара (врятовано), Себастьян Ллетгет (поза треком)

Настанови:

Нова Англія революція: Джозі Альтідор (72)

Вирівнювання:

Пуми: Альфредо Талавера, Алан Мозо, Ніколас Фрейре, Артуро Ортіс, Ефраен Веларде, Леонель Лопес, Омар Іслас (Діого де Олівейра 62), Ігор Мерітао, Себастьян Сауседо (Хорхе Рувалькаба 69), Хуан Діненно, Рожеріо де Олівейра. DT Андрес Лілліні.

Нова Англія революція: Граф Едвардс, Брендон Бай, Джонатан Белл, Омар Гонсалес, ДеХуан Джонс, Метт Полстер, Арнор Траустасон (Thomas McNamara 46), Себастьян Ллетгет, Карлес Гіл, Адам Букса, Густаво Боу (Джозі Альтідор71 71). DT Брюс Арена.

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