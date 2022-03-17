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Четвер 17 Березень 2022
Україна

«Чоррі» Паласіос проаналізував Перу - Уругвай і попередив, що Джанлука Рападула не може пропустити

Незабаром після важливого матчу за відбірковий матч Катар 2022 колишній футболіст проаналізував все, що могло статися. Він також розповів про моменти Паоло Герреро та питання «біколор» на цьому турнірі.

17 Березень 2022

У минулому кваліфікаційному процесі Роберто Паласіос, орієнтир для національної збірної Перу, в недавньому інтерв'ю проаналізував Перу проти Уругваю на південноамериканський відбірковий матч до Катару 2022 року. «Хорр» проаналізував матч і розповів про деяких гравців, особливо Джанлуку Лападулу. Джанлука Лападула є обов'язковим для нього в цьому важливому матчі.

«Той, кого не можна пропустити в цьому матчі, - Лападула. Тому що на даний момент немає нападника зі здібностями Герреро або Фарфана.Рападула забезпечила пост. Насправді у півзахисника тренера вже є команда, він вже знає, з ким грати, він вже знає один одного, і без Серхіо Пенья не виникає особливих труднощів, адже Разіель, «Канчіта» сказав Depor ExportSportation Cristal.

Крім того, він сказав, що цей поєдинок буде дуже схожий на поєдинок, який відбувся в Барранкільї. «Очікування всіх перуанців полягає в тому, що Перу може мати сили зіткнутися з жорстким матчем проти Уругваю. Уругвайтакож грає в кваліфікації. Це буде не таким легким суперником. Це буде майже так само, як і проти Колумбії. Ми шукали нічию і знайшли перемогу».

З іншого боку, він прокоментував, що повинен робити «біколор» для досягнення позитивних результатів. «Все, що потрібно Перу - це тримати перші 15 хвилин. Тому що Уругвай збирається вийти, щоб забити гол. Збірна дуже кмітлива і повинна відвести м'яч. Щоб переконатися, що Уругвай цього не має, вони не знайдуть місця і впадають у відчай, коли немає м'яча».

Перу та Уругвай зустрінуться на стадіоні Centenario в Монтевідео з 24 березня о 18:30 (перуанський час), і весь стадіон відкриється після того, як всі квитки будуть продані. Тоді «Блансіроза» зіграє Парагвай в Лімі 29 березня.

Палац«Чорі» Паоло Герреро

Поточна ситуація Паоло Герреро турбує всіх. Перу не зіграв з моменту матчу проти Чилі за класифікатор Південної Америки і в даний час не має клубу.Роберто Паласіос говорив про поточні справи і висловив жаль за те, що він не бачив його грати.

«Правда ганьба. Справа не в тому, що у нього немає команди, оскільки він поганий футболіст, навпаки, всі ми його поважаємо і знаємо його здібності, але він не може бути на 100% через травми. Він повинен добре грати, команда нікого з травмами не найме, нікому не загрожує небезпека, і йому 38 років, коли йому набагато більший вік. Прикро не бачити, як він грає з білою розою за останні кілька років», - сказав колишній LDU Кіто.

Кваліфікаційнийраунд Катар—Перу 2022

ЗбірнаПеру завершила «Відродження втрат» 21 очко після нічиєї 1-1 проти Еквадору в Насьоналі. Цедозволило йому бути спокійніше, але йому не варто довіряти, оскількиЧилі, який є його найкращим переслідувачем, має19 одиниць.

Перший виклик компанії Рікардо Гарекайза - грати проти Уругваю Цей матч запланований на наступний четвер, 24 березня, о 18:30 (перуанський час) на стадіоні Centenario , і його не буде багато шанувальників «біколор» через підвищення цін на квитки. Перуне перевершив Уругвай за рівнем відвідування з 2 червня 2004 року. У той час «Усі команди» обіграли Уругвай 3:1 з голом Нолберто Солано, Клаудіо Пізаро та Джефферсона Папану.

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