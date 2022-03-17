«Чоррі» Паласіос проаналізував Перу - Уругвай і попередив, що Джанлука Рападула не може пропустити

У минулому кваліфікаційному процесі Роберто Паласіос, орієнтир для національної збірної Перу, в недавньому інтерв'ю проаналізував Перу проти Уругваю на південноамериканський відбірковий матч до Катару 2022 року. «Хорр» проаналізував матч і розповів про деяких гравців, особливо Джанлуку Лападулу. Джанлука Лападула є обов'язковим для нього в цьому важливому матчі.

«Той, кого не можна пропустити в цьому матчі, - Лападула. Тому що на даний момент немає нападника зі здібностями Герреро або Фарфана.Рападула забезпечила пост. Насправді у півзахисника тренера вже є команда, він вже знає, з ким грати, він вже знає один одного, і без Серхіо Пенья не виникає особливих труднощів, адже Разіель, «Канчіта» сказав Depor ExportSportation Cristal.

Крім того, він сказав, що цей поєдинок буде дуже схожий на поєдинок, який відбувся в Барранкільї. «Очікування всіх перуанців полягає в тому, що Перу може мати сили зіткнутися з жорстким матчем проти Уругваю. Уругвайтакож грає в кваліфікації. Це буде не таким легким суперником. Це буде майже так само, як і проти Колумбії. Ми шукали нічию і знайшли перемогу».

З іншого боку, він прокоментував, що повинен робити «біколор» для досягнення позитивних результатів. «Все, що потрібно Перу - це тримати перші 15 хвилин. Тому що Уругвай збирається вийти, щоб забити гол. Збірна дуже кмітлива і повинна відвести м'яч. Щоб переконатися, що Уругвай цього не має, вони не знайдуть місця і впадають у відчай, коли немає м'яча».

Перу та Уругвай зустрінуться на стадіоні Centenario в Монтевідео з 24 березня о 18:30 (перуанський час), і весь стадіон відкриється після того, як всі квитки будуть продані. Тоді «Блансіроза» зіграє Парагвай в Лімі 29 березня.

Палац«Чорі» Паоло Герреро

Поточна ситуація Паоло Герреро турбує всіх. Перу не зіграв з моменту матчу проти Чилі за класифікатор Південної Америки і в даний час не має клубу.Роберто Паласіос говорив про поточні справи і висловив жаль за те, що він не бачив його грати.

«Правда ганьба. Справа не в тому, що у нього немає команди, оскільки він поганий футболіст, навпаки, всі ми його поважаємо і знаємо його здібності, але він не може бути на 100% через травми. Він повинен добре грати, команда нікого з травмами не найме, нікому не загрожує небезпека, і йому 38 років, коли йому набагато більший вік. Прикро не бачити, як він грає з білою розою за останні кілька років», - сказав колишній LDU Кіто.

Кваліфікаційнийраунд Катар—Перу 2022

ЗбірнаПеру завершила «Відродження втрат» 21 очко після нічиєї 1-1 проти Еквадору в Насьоналі. Цедозволило йому бути спокійніше, але йому не варто довіряти, оскількиЧилі, який є його найкращим переслідувачем, має19 одиниць.

Перший виклик компанії Рікардо Гарекайза - грати проти Уругваю Цей матч запланований на наступний четвер, 24 березня, о 18:30 (перуанський час) на стадіоні Centenario , і його не буде багато шанувальників «біколор» через підвищення цін на квитки. Перуне перевершив Уругвай за рівнем відвідування з 2 червня 2004 року. У той час «Усі команди» обіграли Уругвай 3:1 з голом Нолберто Солано, Клаудіо Пізаро та Джефферсона Папану.

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