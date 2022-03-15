Опозиційні мери підтримали Сандра Куевас: «Презумпція невинуватості була порушена»

Члени Союзу мерів Мехіко (UNACDMX) показали своє «здивування та обурення» запобіжними заходами, введеними Генеральною прокуратурою CDMX (FGJCDMX) проти мера КуаутемокаСандри Куевас.

У прес-релізі організація, яка виступає проти уряду столиці країни, зазначила, що ці юридичні дії були видані «абсурдно і невиправдано» суддею Ельмою Марурі Карбальо в понеділок, 14 березня.

І це те, що міра призупинення посади була тією, яка найбільше здивувала столичних мерів, оскільки вони вказали, що причина визначення не була виправданою, крім того, що вони вважали це непропорційним заходом, який порушив презумпцію невинності та щоб він «набіг» вільний доступ до роботи.

Сандра Куевас була призупинена на посаді мера Куаутемока (Фото: Даніель Августо/cuartoscuro.com)

Зіткнувшись з цією панорамою, UNADMX зажадав від Мексиканської міської ради судової влади всебічно переглянути провадження судді Марурі Карбалло, оскільки вони описали її роботу проти Куеваса як затримку іміджу суддів перед громадськістю.

Вони також закликали до застосування в столиці верховенства права, що дозволило б виключити надмірні судові заходи щодо будь-якої особи. Нарешті, вони закликали до того, щоб процес мера не був частиною політичного використання правосуддя.

«обов'язково слід зазначити, що призупинення може бути застосовано лише до відновлення слухання наступного четверга. Однак інтереси, близькі до столичної прокуратури, мають намір повірити, що це до тих пір, поки не закінчиться весь судовий процес», - йдеться у заяві.

Нарешті, вони попросили населення уникнути винесення судового розгляду, поки не буде остаточної постанови, тобто вони закликали дочекатися вичерпання всіх необхідних інстанцій у справі, що стоїть перед носієм прапора коаліції «Так для Мексики».

Сандра Куевас відвідувала північну в'язницю (Фото: Даніель Августо/Cuartoscuro.com)

Цього понеділка з'ясувалося, що мер Куаутемока буде відсторонений від посади до наступного четверга, 17 березня, як було визначено на першому слуханні справи проти неї, після того, як його звинувачують двоє поліцейських у Мехіко у передбачуваних нападах на неї.

Через свої соціальні мережі столична прокуратура повідомила, що чотирьом державним службовцям і службовцям розмежування, включаючи власника, пред'являються звинувачення у можливій участі в злочин крадіжки, перевищення повноважень та дискримінації.

В умовах таких заходів також з'ясувалося, що для чотирьох передбачуваних винних осіб було призначено поділ звинувачень, що носить тимчасовий характер і триватиме до другого слухання, призначеного на три дні, не відбудеться.

Незважаючи на те, що суддя прийняв обвинувачення проти неї за ці три згадані вище злочини, вона відмовилася від звинувачень у незаконному позбавленні волі, визначивши, що для них недостатньо доказів, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності з цією метою.

Зі свого боку, захист Сандри Куевас вимагала дублювання конституційного терміну, аце означає, що наступного четверга перше слухання у справі продовжиться, що може означати, що запобіжні заходи, що здійснюються мировим суддем, будуть анульовані.

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