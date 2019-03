"Hace un año que no me tiño el pelo. Tuve mis primeras canas a los quince y hoy con cuarenta tengo la cabeza repleta. Para taparlas me hice de todo: el Castin, Henna, Color Touch, tintura. Me cansé de obligarme a ir a la peluquería cada veinte días para taparme las raíces para 'no parecer una dejada'", cuenta desenfadada María Cámara, trabajadora social.