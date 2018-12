"Cada año me propongo tomarme las cosas con calma, no discutir y resolver siempre lo mejor posible, pero a los pocos días algo me saca de las casillas y me olvido de mis intenciones, y desde ahí ya arranco el año cruzada", reconoce Ayelén, estudiante de Derecho.

Analía, una empleada administrativa de 40 años, jura que desde que cambió su actitud todo fue fluyendo: "No soy un remanso tampoco, pero empecé a buscarle el lado positivo a todo lo que me pasaba, sin utopías, simplemente con la intención de solucionarlo en vez de enroscarme una semana en cada asunto. Ser positiva me volvió más resolutiva, y si bien no me dejaron de pasar cosas malas, ahora cuando algo sucede, resuelvo y sigo".