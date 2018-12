-¿Cómo es ser emprendedora y mujer?

Ser emprendedora es súper, súper duro de por sí, y si a eso le sumás que soy mujer creo se eso se multiplica de manera exponencial; es diez veces más difícil porque en la mayoría de los casos las mujeres no tienden a emprender proyectos de gran impacto porque tienen una gran dificultad para acceder a capital; también porque culturalmente no esperan que estemos en un rol de CEO, entonces piensan que no somos lo suficientemente serias o comprometidas y que estamos haciendo emprendedurismo entre clases de pilates y de yoga, por lo que cuesta que te den el voto de confianza. Creo que la principal diferencia es que a nosotras se nos mide en prueba y a los hombres, en potencial; y llegar con los recursos para poder demostrar lo que podés dar es tal vez el desafío más importante.