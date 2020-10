Visa BAFWEEK: fashion films, charlas en vivo y más sorpresas en esta edición virtual

Un adelanto de lo que se podrá ver en la edición virtual del BAFWEEK 2020

Como todo gran acontecimiento dl 2020, el BAFWEEK, el evento de moda más importante del país, tuvo que ser reinventado para adaptarse a esta “nueva normalidad”. Este año, las personas no tendrán la oportunidad de ir a ese único lugar donde la moda es protagonista, y tampoco podrán pasar de un salón a otro para presenciar los desfiles de las marcas, pero eso no significa que el BAFWEEK no nos sorprenda con ideas digitales y de gran producción.

Al ritmo de las nuevas rutinas de la mano de los diseñadores, directores y músicos que pisan fuerte en la industria, el evento dará inicio a la temporada con el lanzamiento de una serie de fashion films y contenidos audiovisuales inéditos, que darán cuenta de sus procesos de creación y producción.

¿Por dónde se puede ver? En vivo por el canal de 602 de Flow. Luego del evento, el contenido quedará disponible en la plataforma de entretenimiento para ver a demanda, desde cualquier dispositivo y en el momento que se desee.

¿Qué esperar de esta edición?

De la mano de FLOW que presenta el VISA BAFWEEK 2020, los fashion films serán los que inviten a viajar y develar las colecciones a través de escenarios diversos que van desde la celebración de un carnaval hasta un paisaje industrial distópico y post-apocalíptico. El desfile es ahora a través de universos paralelos que sólo podemos conocer a través de las pantallas y que prometen ser tan magnéticos como una colección recorriendo la pasarela.

La sección Portraits abrirá las puertas hacia la vida y trayectoria de dos jóvenes talentos que marcan el pulso de las últimas tendencias: el reconocido fotógrafo de moda argentino Sebastián Faena y la modelo internacional Mica Argarañaz. Con la frescura e impronta que los caracteriza, compartirán lo que los mueve y los inspira en formato de cápsulas de video.

La tribu de Makers reúne a todos los integrantes de la industria e invita a conocer los recorridos y experiencias personales de modelos, directores de arte, estilistas, maquilladores, fotógrafos y creadores de contenido. Referentes de todos los ámbitos de la moda compartirán sus procesos creativos y futuros proyectos en formato audiovisual.

Este ciclo se completa con Lives & Charlas que buscan indagar en los cambios que propone la nueva normalidad y presentar diversas miradas acerca de los temas que interpelan constantemente a las marcas y sus protagonistas.

Jazmín Chebar

La colección de Jazmín Chebar es impulsada por el movimiento creativo que surge de entregarse al poder de la intuición. Esa misma intuición llevó a la diseñadora y su equipo a plantar una semilla para crear un jardín de “Wonder Roses”: un universo de flores y prendas de telas frescas, llenas de movimiento y en colores vibrantes. En su fashion film, un destello ambulante recorre las calles porteñas, iluminando hasta los más recónditos caminos.

CHER trae una ecléctica propuesta inspirada en el espíritu de África. Sus prendas denotan un estilo bohemio, rockero, contemporáneo y racionalista. El foco está puesto en la cultura, especialmente en los textiles tradicionales y sus técnicas de fabricación. A medida que avanza la colección, aparecen aspectos relacionados con la naturaleza: paisajes, animales y plantas se plasman en los textiles para darle la bienvenida al calor y al verano.

Un adelanto de la colección de Maria CHER

Por su parte, Levi´s refleja su esencia musical de la mano de KHEA, uno de los artistas más grandes del trap latinoamericano. Su versatilidad y creatividad a la hora de componer lo ha ubicado en la cara del Trap Latino y le ha permitido allanar el camino a una generación entera de nuevos artistas.

Para esta temporada, la firma revela su colección más sustentable hasta el momento. Gracias a una gama de diferentes telas y fabricaciones, prácticamente cada pieza de la temporada es un avance hacia la sustentabilidad

Khea protagonizando la nueva campaña de Levi´s

La colección “Eyes on the prize” de DAELS parte del concepto de la cucarda otorgada en competiciones equinas. El recurso se puede observar en bordados a mano, en detalles de terminaciones y morfologías, además de en prints especialmente desarrollados por la marca con la cucarda como motivo ornamental. En su fashion film busca reforzar el concepto de enrarecimiento de la realidad, exageración kitsch y eclecticismo tan propio de la Argentina.

DAELS BAFWEEK

La presentación digital de Vanesa Krongold propone una nueva manera de habitar las calles de la “antigua normalidad”. Su colección se caracteriza por sus originales texturas y colores a través del jacquard. Recortes e irregularidades dejan asomar al cuerpo de manera inesperada. Imágenes digitales semi pixeladas servirán de escenario virtual para esta particular colección.

Con una mecánica distinta a la tradicional, adidas Originals da a conocer las nuevas siluetas de ZX, un calzado inspirado en el confort y en las distintas formas de sentirlo. A la vanguardia de la cultura y la comodidad, esta silueta viene a llevar la satisfacción a su máxima expresión. Los elementos oddly satisfying toman gran protagonismo con el objetivo de generar en los espectadores un sinfín de sensaciones replicables en la vida real.

adidas originals

En un contexto mundial inesperado para todos y bajo el nuevo formato que ofrece BAFWEEK, Raimondi presenta una serie de vídeos desopilantes: calidad inigualable, tecnología de punta, un corte inconfundible y diseños a medida.

Colección primavera verano de Raimondi

La nueva colección de House of Matching Colours trae románticos vestidos de novia, con bordados exquisitos, transparencias y detalles de alta costura que son la característica de la firma. Esta temporada hace énfasis en conjuntos de novia creados por distintos layers que se van desprendiendo a lo largo de la noche para obtener en cada instancia de la ceremonia un look distinto. El film transcurre en un mundo surreal, en el cual se reúnen mujeres que están por casarse.

La colección de House of Matching Colours

La propuesta de Bestia lleva el carnaval como bandera: su colección para este verano invita a dejarse llevar por el caos y la diversión. Adiós a las formalidades y las normas, es hora de celebrar la libertad. La marca busca interpretar la realidad con humor y una cuota de ironía. El fashion film fusiona temas de actualidad, con lo nacional y la nostalgia, siguiendo una estética kitsch inspirada en los carnavales latinoamericanos.

Colección de BESTIA

La colección “Ambar” de Valentina Karnoubi habla de los lazos familiares, las tradiciones e historias que pasan de generación en generación a través de un linaje de mujeres. La diseñadora se inspira en los recuerdos de la infancia, los veranos eternos rodeados de hortensias, los almuerzos interminables y las risas compartidas con la familia. Valentina Karnoubi presenta su tercera colección de Pret a Porter fiel a su deseo de contar historias de mujeres y de generar y comunicar emociones a través de sus prendas, sin reparar en una tendencia específica de moda.

Valentina Karnoubi

Bandoleiro, la firma de diseño de autor creada por Gerardo Dubois, presenta una colección que se basa en el cruce de universos paralelos que se conectan a partir de personajes creados por el diseñador. ¿Qué pasaría si diferentes épocas de la historia se encontraran en un mismo lugar? Tomando como punto de partida el europop de los años noventa, la propuesta cinematográfica invita a sumergirse en un mundo kitsch y erótico, donde el encuentro de cuatro grupos de personajes ocurre en un momento indefinido del espacio-tiempo.

Con una fuerte impronta punk, Cross Clothing invita a recorrer su nueva colección a través de un grupo personajes que se encuentran en un paisaje industrial distópico y post-apocalíptico; entre pedazos de ambulancias, aviones y autos destrozados. Manteniendo el misterio, la propuesta de la firma se va desplegando entre situaciones oníricas y hardcore, sensibles pero trash.

Cross Clothing

