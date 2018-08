Tuvieron una regulación que debieron modificar porque las exigencias del paciente fueron por más. Esas regulaciones se fueron adaptando a las necesidades médicas. Me parece que ese es el punto. No se puede definir desde una ley o desde una regulación qué diagnóstico es pausible de tratamiento, sino que debe poder hacerse desde un principio médico ¿Ese caso, ese paciente que tengo enfrente, podría ser candidato o no, qué me parece a mí que soy el médico? Cuando uno lo deja en manos de una regulación, muchas veces ocurre que hay paciente que lo necesitan y no podrán beneficiarse, o al revés, que sin tener la indicación terminan usando cannabis medicinal.