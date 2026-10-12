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Manchas de aceite y grasa en la ropa: cómo quitarlas cuando ya están secas

Algunos hábitos domésticos permiten abordar residuos difíciles y reducir el riesgo de daños durante el lavado

Unas manos aplican aerosol y frotan un paño sobre una mancha marrón en una camiseta blanca, frente a una lavadora y un tazón con polvo.
El calor puede fijar los restos de aceite en las fibras de una prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mancha de aceite puede parecer inofensiva al principio, pero el calor puede hacer que se adhiera con mayor fuerza a las fibras y vuelva más difícil retirarla. Por eso, conviene actuar cuanto antes, absorber el excedente y revisar la etiqueta de cuidado antes de aplicar cualquier método, para evitar que el intento de limpieza termine dañando la prenda.

La recomendación parte de distinguir el material y estado de la mancha. La especialista en cuidado de ropa Rebeccah Buurstra, consultada por Southern Living, sitio especializado en estilo de vida, aconseja revisar primero las indicaciones de la prenda. Seda, cachemira y otros tejidos delicados requieren procedimientos distintos de los que toleran algodón o poliéster.

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La Asociación Internacional para el Etiquetado del Cuidado Textil, GINETEX recuerda que los símbolos de lavado indican la temperatura máxima que no debe superarse y nivel de acción mecánica admitido.

Infografía con seis recuadros explicativos sobre la limpieza de ropa, seis íconos ilustrativos y el logotipo de Infobae en la base.
La absorción inicial evita que la grasa se extienda por el tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La absorción inicial evita que el aceite se extienda

Ante un derrame reciente, conviene retirar cualquier resto sólido con el borde de una cuchara o un cuchillo sin filo. Después, se debe presionar la zona con papel blanco o un paño limpio.

No hay que frotar, porque el aceite puede penetrar más en las fibras. Buurstra advierte que el papel con estampados puede transferir color; por eso propone utilizar materiales lisos y claros.

Primer plano de una camisa de vestir azul celeste con una gran mancha de vino tinto sobre el pecho y goteando por el bolsillo.
El papel blanco ayuda a retirar el excedente sin transferir colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez retirado el excedente, el siguiente paso es tratar la zona antes del lavado habitual. El artículo citado recomienda aplicar jabón líquido para platos directamente sobre la mancha, dejarlo actuar durante 10 minutos y enjuagar bien. Después, la prenda puede lavarse con detergente para ropa y con el agua más cálida que admita su etiqueta de cuidado.

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La guía de símbolos de GINETEX precisa que las cifras dentro de la cubeta de lavado representan el límite de temperatura, no una obligación de usar ese máximo. El procedimiento básico puede ordenarse así:

  • Retirar el exceso de aceite sin arrastrarlo por la tela.
  • Presionar con papel blanco o un paño limpio.
  • Aplicar jabón líquido y esperar 10 minutos.
  • Enjuagar por completo y lavar según la etiqueta.
  • Revisar la zona antes de secar la prenda.
Una mano dentro de una lavadora de carga superior con ropa blanca sucia y manchas de pasto en agua caliente y vapor.
El jabón líquido para platos actúa sobre las manchas de aceite antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede volver más difícil la limpieza

No se debe usar secadora mientras persista cualquier rastro de grasa o aceite. Buurstra señala que el calor puede fijar la mancha y que las partículas residuales podrían implicar un riesgo si se calientan demasiado. Por eso, tras el lavado, resulta preferible dejar secar al aire y verificar el resultado antes de repetir cualquier ciclo.

En las manchas que ya se secaron, el método requiere más tiempo. La especialista citada propone volver a tratar el área con jabón líquido, esperar 10 minutos y dejar la prenda en remojo con agua tibia o caliente durante al menos 30 minutos, siempre dentro de los límites de su etiqueta. Si la marca continúa visible, el proceso puede repetirse antes de exponer la tela al calor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La etiqueta de cuidado establece la temperatura máxima para cada prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma ISO 3758:2023, referida por GINETEX como el código internacional de etiquetado para el cuidado de textiles, contempla tratamientos suaves para prendas sensibles y temperaturas inferiores a las señaladas en la etiqueta son admisibles.

Para el lavado a mano, la asociación indica disolver antes un detergente suave en abundante agua, agitar con cuidado y evitar frotar, tirar o retorcer el artículo.

Manos con un cepillo pequeño sobre una mancha roja en una camiseta blanca junto al fregadero de acero inoxidable.
Las manchas secas requieren más tiempo de tratamiento y un remojo previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prendas delicadas y no lavables exigen otra respuesta

Cuando la etiqueta indica limpieza profesional o prohíbe el lavado, la indicación es limitarse a absorber la mancha con papel blanco limpio y llevar la prenda a un servicio especializado lo antes posible.

Con seda, lana, terciopelo y cachemira, el tratamiento requiere todavía más cuidado por la sensibilidad de las fibras. Una opción es cubrir la zona afectada con almidón de maíz o bicarbonato, dejar actuar durante aproximadamente una hora y retirarlo después con un cepillado suave. Antes de aplicar cualquier producto, conviene probarlo en un sector poco visible para reducir el riesgo de cambios en el color o la textura.

Mano sostiene bolígrafo azul que goteó tinta azul sobre tela blanca, formando una mancha. Fondo desenfocado con lavadora, estantes y productos de limpieza.
La seda, la lana y la cachemira necesitan procedimientos especialmente suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GINETEX también recomienda comprobar la solidez del color antes de pretratar manchas y advierte que la etiqueta protege a la prenda frente a un proceso de cuidado inadecuado, aunque no garantiza la eliminación total de la suciedad.

Así, la revisión final antes del secado resulta determinante: si queda una sombra o un halo graso, conviene repetir el tratamiento compatible con el tejido en lugar de aplicar calor.

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