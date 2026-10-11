Ciudades monocromáticas: 7 destinos del mundo que parecen pintados de un solo color

Del azul de Marruecos e India al blanco de Italia y el rojo de Francia, siete ciudades convirtieron el color en parte de su identidad urbana

Guardar

Si recorrer una ciudad tradicional es perderse en un mosaico de ladrillos y luces desordenadas, ingresar a un mapa monocromático se siente como caminar dentro de una pintura donde alguien volcó un único balde de pintura sobre todo el paisaje. En las laderas del desierto del Thar, en India, miles de casas cúbicas forman un océano azul cobalto a los pies de un fuerte de piedra; mientras tanto, en la península de Yucatán, un pueblo entero resplandece en dorado bajo el sol tropical.

No son caprichos estéticos: detrás de estas ciudades teñidas de un solo tono hay estrategias de supervivencia contra la peste, secretos bioclimáticos para frenar el calor extremo o decretos reales pensados para agasajar a imperios lejanos.

PUBLICIDAD

Un recorrido por 7 ciudades monocromáticas que desafían la arquitectura tradicional y parecen sacadas de un cuento.

1. Chauen en Marruecos: la perla azul turquesa enclavada en las montañas del Rif

Las casas pintadas de azul se extienden sobre la ladera de la montaña en la medina de Chefchauen, en el norte de Marruecos. (Unsplash)

Ubicada en las laderas de los montes del Rif, Chauen es célebre por el impacto visual de su medina, donde absolutamente todas las calles, fachadas, puertas y escalinatas están teñidas de intensas tonalidades de azul turquesa, añil y cobalto. La tradición cobró fuerza en la primera mitad del siglo XX con la llegada de refugiados judíos, quienes introdujeron la costumbre como un símbolo espiritual que evoca el cielo y la tranquilidad.

Más allá de su origen místico, la pintura a base de cal y pigmentos naturales cumple un propósito bioclimático fundamental: repele el intenso calor veraniego y funciona como un repelente natural contra los insectos. Recorrer sus laberínticos pasajes empedrados, decorados con macetas de barro colgadas de las paredes, ofrece una experiencia inmersiva donde el límite entre el suelo y el horizonte se disuelve en una marea turquesa.

PUBLICIDAD

2. Izamal en México: la ciudad amarilla que rinde tributo al sol colonial

El convento de San Antonio de Padua en Izamal muestra sus arcos amarillos y su atrio decorado con banderines en el estado de Yucatán, México (Pixabay)

En el corazón de la península de Yucatán, Izamal destaca como un caso único de arquitectura monocromática en América Latina: todas las casas, comercios, arcos coloniales y el monumental Convento de San Antonio de Padua están pintados de un brillante color amarillo ocre con remates en blanco puro. Conocida como “La Ciudad de los Cerros” por albergar pirámides mayas prehispánicas en pleno centro urbano, este tono rinde un homenaje estético al sol y uniforma el trazado colonial.

La decisión de unificar el poblado bajo este tono se reforzó en 1993, cuando la comunidad decidió pintar el casco histórico completo para dar la bienvenida al Papa Juan Pablo II. El contraste entre el dorado de sus muros bajo el sol tropical, los carruajes tradicionales y el verde vivo de la selva yucateca la convierten en una de las joyas fotográficas más icónicas de México.

PUBLICIDAD

3. Jodhpur en India: la mítica ciudad azul a la sombra del Fuerte Mehrangarh

Las casas pintadas de azul se extienden de manera densa por el casco antiguo de la ciudad de Jodhpur, vista desde las inmediaciones del fuerte de Mehrangarh en Rajastán. (Unsplash)

Ubicada en el extremo del desierto del Thar, Jodhpur es una urbe donde miles de casas de planta cúbica se extienden como un manto de color azul índigo a los pies de la imponente fortaleza medieval de Mehrangarh. Históricamente, las viviendas eran pintadas de este color por las familias de la casta de los brahmanes para marcar su prestigio social y distinguirse del resto de la población.

Con el paso de los siglos, el uso del pigmento azul —a base de sulfato de cobre y cal— se generalizó por toda la comunidad al demostrar ser altamente efectivo para mantener frescas las estructuras durante los veranos áridos y aislar las maderas contra las plagas. Desde las murallas del fortín, a más de 120 metros de altura, la panorámica muestra un mar de tejados azuleados que contrastan bruscamente con la aridez dorada del desierto.

PUBLICIDAD

4. Ostuni en Italia: la ciudad blanca resplandeciente frente al mar Adriático

Un motociclista transita por una carretera sinuosa frente al centro histórico de casas blancas en la ciudad de Ostuni, Italia. (Unsplash)

Conocida en toda Europa como La Città Bianca, la antigua villa de Ostuni se erige sobre tres colinas de la región de Apulia, con vistas directas a las aguas del mar Adriático. Su casco antiguo medieval es una red de pasajes angostos, arcos de piedra y escalinatas donde cada una de las fachadas está jalbegada íntegramente con cal blanca reluciente.

Este tratamiento monocromático se originó durante la Edad Media no solo como un recurso arquitectónico para multiplicar la luz natural dentro de las calles estrechas, sino como una medida sanitaria crucial: las propiedades antisépticas de la cal resultaron fundamentales para desinfectar el pueblo y frenar las epidemias de peste. Hoy en día, las normativas locales exigen mantener el blanco radiante de los muros mediante capas periódicas de pintura.

PUBLICIDAD

5. Júzcar en España: el famoso pueblo azul que cambió el blanco andaluz

Varias viviendas con fachadas pintadas de azul se alinean a lo largo de una calle empedrada en la localidad de Júzcar, en Málaga. (Pixabay)

Enclavado en el valle del Genal, en la Serranía de Ronda, Júzcar rompió de forma drástica con la tradición de los “pueblos blancos” andaluces en la primavera de 2011. La multinacional Sony Pictures eligió este pequeño municipio de montaña para la promoción mundial de la película Los Pitufos, pintando con un pigmento azul intenso cada una de sus viviendas, el ayuntamiento, el cementerio y la iglesia parroquial.

Aunque el compromiso inicial establecía devolver el pueblo a su tradicional estado enjalbegado en blanco, los habitantes votaron en consulta popular mantener las fachadas teñidas de azul al constatar el masivo impacto turístico del cambio. Hoy en día, Júzcar se mantiene como un singular enclave de color cobalto incrustado en mitad de la verde frondosidad del bosque de castaños.

PUBLICIDAD

6. Jaipur en India: la ciudad rosa y la elegancia imperial de los marajás

El palacio Hawa Mahal presenta su fachada de arenisca rosada con múltiples ventanas ornamentadas en la ciudad de Jaipur, India. (Unsplash)

Capital del estado de Rajastán y pilar fundamental del turismo indio, Jaipur es mundialmente célebre por el icónico tono rosa terracota que viste la totalidad de su recinto amurallado histórico y sus monumentales palacios reales. El origen de este aspecto monocromático se remonta al año 1876, cuando el Marajá Ram Singh ordenó pintar la ciudad entera de este color para agasajar la visita del Príncipe de Gales (futuro Rey Eduardo VII).

En la cultura rajput, el tono rosa está asociado históricamente con la hospitalidad y la bienvenida. Las elaboradas fachadas de arenisca y estuco salmón, entre las que destaca el legendario Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) con sus 953 ventanas caladas, le otorgan al entorno urbano un aire ceremonial y palaciego único que brilla con especial intensidad durante el atardecer.

PUBLICIDAD

7. Collonges-la-Rouge en Francia: la villa de arenisca carmesí que emerge del bosque

Una calle estrecha flanqueada por casas tradicionales de piedra roja se extiende en la localidad francesa de Collonges-la-Rouge. (Unsplash)

A diferencia de las ciudades que deben su tono monocromático a la aplicación de pintura o cal artificial, la villa medieval de Collonges-la-Rouge, en el departamento de Corrèze, es roja de forma puramente natural. Absolutamente cada una de sus edificaciones —desde las casonas nobles con torretas del siglo XVI hasta la iglesia fortificada— fue levantada íntegramente con bloques de arenisca roja extraídos directamente del subsuelo local.

Esta roca es extraordinariamente rica en óxido de hierro, lo que otorga al conjunto urbano una tonalidad escarlata y carmesí de enorme intensidad, que varía drásticamente según la incidencia de la luz solar a lo largo del día. Inmersa en un valle de colinas suaves y prados verdes, Collonges-la-Rouge se posiciona como uno de los pueblos más fotogénicos y singulares de todo el territorio francés.

PUBLICIDAD