Para comenzar, la mitad de los consultados aseguró tomarse vacaciones este verano, mientras que un 26% no sabe si lo hará y un 23% no tiene pensado hacerlo. Entre los que no se toman vacaciones en estos meses, la mitad declaró haber realizado algún viaje durante el año pasado. Por otra parte, entre los que sí se toman vacaciones, el 42% lo hizo o lo hará durante enero, el 37% en febrero, el 13% en marzo, y un 7% en abril.