De Bellis y Jorgelina Aruzzi revelan los secretos de Azucena, el nuevo personaje de Casados con hijos: “Hablamos mucho sobre qué chistes poner”

Jorgelina Aruzzi y Marcelo De Bellis presentan a Azucena

Casados con hijos es el éxito teatral de la temporada. Hacen hasta tres funciones diarias con 8000 personas, el Gran Rex desborda de gente y, si bien se podían prever por la alta demanda de entradas anticipada, los números no dejan de sorprender.

Uno de los mayores desafíos del reencuentro teatral de la exitosa sitcom que llegó a la pantalla en 2005 fue la ausencia del personaje de María Elena Fuseneco tras la salida de Erica Rivas, e inevitablemente los ojos se posan en Jorgelina Aruzzi, la nueva integrante del elenco: “Me divierto mucho, la pasamos re bien. La gente responde alucinante. Así que estoy feliz”, dice la actriz, que llegó de la mano de Azucena, la nueva pareja del Dardo interprtado por Marcelo De Bellis. Se trata de una argentina radicada en Francia que regresa al país para acompañarlo, y entonces conoce a los Argento.

—¿Cómo fue el encuentro con el equipo? Es un elenco de 17 años…

De Bellis: —Es un equipo de dos años (de temporada) y 15 de repeticiones (risas).

—Es genial porque en el medio han nacido nuevas generaciones.

De Bellis: —Eso es increíble: hay niños de tres, cuatro años que ven el programa, y gente grande también.

—¿Cómo viviste este ingreso, Jorgelina?

Aruzzi: —Bien, re bien. En un comienzo en los ensayos para mí fue difícil porque ellos ya tenían todo súper masticado. Pero la verdad es que nos apoyamos mucho en el humor, en divertirnos. Me río mucho con ellos, sucede algo muy gracioso con la química de todos.

Marcelo De Bellis, Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña, Dario Lopilato y Jorgelina Aruzzi en el saludo final de Casados con hijos

—¿Y Dardo dónde estaba guardado hasta esta llegada al Gran Rex?

De Bellis: —Los personajes están amparados en una escenografía y en un texto. Eso es lo loco de este programa: no podés sacarlo de contexto. En este caso el formato de Casados siempre fue teatral: somos seis personajes en un solo decorado con un perro. Entonces estuvo ahí: Dardo fue un personaje más, digamos.

—¿Tenías ganas de este encuentro? Porque lo postergaron un montón y ahora es un éxito total.

De Bellis: —Sí, muchísimas ganas. Tengo grabada aquella foto que nos sacamos con Guillermo (Francella) charlando sobre esto, el 13 de diciembre del 2017, donde fantaseábamos qué pasaría si iríamos al teatro. Así que imaginate, pasaron cinco años, pandemia en el medio. Es una fiesta, además, en semejante teatro...

Aruzzi: —Es una fiesta, sí.

—Y vienen increíble en ventas. Cada vez que habilitan funciones se agotan. Es tremendo lo que pasa.

Aruzzi: —Sí. Y se siguen habilitando porque se siguen agotando, sí.

Marcelo De Bellis: "Sería un pecado grandísimo no disfrutar esto"

—Jorgelina, ¿cómo te llegó la propuesta?

Aruzzi: —Me lo proponen mi representante y Gustavo, ya había pedido una reunión con Gustavo Yankelevich, y cuando me lo proponen me encantó participar del proyecto, el desafío de crear un personaje en este contexto. Ellos me recibieron muy bien. Y lo que tiene Casados es como una crítica, una sátira social. Tuvimos muchos diálogos de qué chiste poner, qué chiste era adecuado, está un poco deconstruido y fue el trabajo en equipo de aggiornar de acá a 17 años para atrás, que éramos otros también. Así que contenta con eso. Y sobre todo contenta con la química y mis compañeros.

De Bellis: —Con Jorgelina hace 25 años trabajamos juntos por primera vez. 25 años...

Aruzzi: —Lo primero que hacía.

De Bellis: —En 1997. Hicimos algunas cámaras para VideoMatch. Esas cámaras donde había actores que tenían que darle credibilidad.

—El romance de Dardo y Azucena nace en Francia.

De Bellis: —En Francia. Ellos se conocen en la fuente…

Aruzzi: —Son muy cultos, o por lo menos él le hace creer eso a ella. De mucha cultura, mucho París, mucha cosa fina.

De Bellis: —Azucena tiene varias vetas ocultas y una de ellas es como una artista.

Aruzzi: —Muy refinada.

Casados con hijos encabeza el ranking de r4ecaudación de la temporada teatral de Buenos Aires

—¿Es verdad que tuvieron que tomar clases de francés?

De Bellis: —Sí. Y muchas veces.

Aruzzi: —Y así y todo lo hablamos, malísimo (risas).

De Bellis: —No, bueno, pero mejoramos, mejoramos...

Aruzzi: —Vamos mejorando, sí.

De Bellis: —En un momento pensamos en guitarrear, pero imaginate, con 3000 personas por función siempre habrá uno que sabe hablar francés, entonces nos debemos a esa persona, y tomamos clases asiduamente.

—¿Tienen mucho texto en francés?

De Bellis: —Poquito, pero tiene que estar bien, tiene que estar fluido. No se tiene que notar que uno lo está memorizando.

—Es muy fuerte lo que pasa con Casados con hijos: el teatro es una marea de gente.

Aruzzi: —A mí me pasó que la gente me felicitaba antes de estrenar. Como que se ponían contentos de que me habían convocado. Y no me había pasado nunca.

—Es que es una marca registrada muy fuerte y te tocó una situación difícil porque fue todo un tema la salida de Erica Rivas y María Elena. Finalmente, tu personaje es distinto.

Aruzzi: —Es completamente diferente.

De Bellis: —No ha sentido en absoluto esa presión ni creo que la sienta. ¿Viste el Mundial donde estaba Lautaro (Martínez), entró Julián (Álvarez) y la rompió? Es lo mismo. Es otra etapa. Han pasado muchos años. Para todos es otra etapa. Luisana (Lopilato) tenía 18 años; hoy tiene cuatro hijos. El ADN de Casados es el mismo.

—¿Y vos, en estos 17 años, en qué cambiaste?

De Bellis: —Yo estoy mucho más sereno, mucho más calmo. Estoy más hecho. Tengo un niño ahora de cuatro años. Mis hijos tienen 26 y 24. Estoy en un momento pleno, gracias a Dios.

—Hoy hacer esto es 100% disfrute: es una elección.

De Bellis: —Sí, claro que sí. Con la exigencia que esto conlleva pero no perder la capacidad de asombro. Que nos pase esto a este grupo de actores en la Argentina, encima; entonces, si no lo disfrutamos… Sería un pecado grandísimo no disfrutarlo.

—¿Qué desean para este 2023? Venimos de un año muy difícil todos.

Aruzzi: —En lo personal: disfrutar. Disfrutar de mis amigas, de mi hija. Poder viajar. Tener trabajo, proyectos interesantes. Yo, con eso ya estoy hecha. Y en lo global un poco de paz.

—¿Marcelo?

—Amor, salud. Esto es hermoso pero también es parte de nuestra realidad, en mi caso lo más sagrado que tengo es la familia. He perdido una tía hace poco que era como mi mamá. He tenido una familia que si a vos te dolía un granito nos dolía a todos. Esta cosa bien de tanos. Y siempre pido eso: que la familia esté junta, que esté contenida y que estemos todos bien.