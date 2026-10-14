Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina

Una jornada que combina afecto, origen religioso y una larga tradición que se renueva cada octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada de octubre, el Día de la Madre se convierte en una de las fechas más esperadas del calendario en Argentina. Cada año, la celebración reactiva la misma pregunta en millones de hogares: ¿cuándo cae exactamente? La respuesta varía porque la jornada no está ligada a un día fijo, sino a un criterio de semana dentro del mes, lo que obliga a recalcular la fecha año tras año.

A esto se suma un interrogante que se repite cada vez que se acerca la fecha: ¿por qué Argentina no festeja el Día de la Madre cuando lo hace la mayor parte del mundo? La diferencia no es caprichosa. Tiene un origen histórico preciso, vinculado a una decisión religiosa de alcance internacional que el Estado argentino incorporó y adaptó a su propio contexto en la primera mitad del siglo XX.

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Al margen de la fecha, la celebración combina el peso afectivo del homenaje a la figura materna con una dinámica comercial que se refleja en las ventas de flores, regalos y reservas gastronómicas, y la convierte en una de las fechas con mayor movimiento del año.

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina

En 2026, el Día de la Madre en Argentina se celebra el domingo 18 de octubre. La fecha responde a una regla fija: la festividad tiene lugar siempre el tercer domingo de octubre, independientemente del año. Ese criterio es el que determina el día exacto en cada edición y el que explica que la fecha no sea uniforme de un año al otro.

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En el año 2026, la festividad de las madres en Argentina cae el domingo 18 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la fecha es distinta al resto del mundo

La mayor parte del mundo celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Países como Brasil, Alemania, Japón y Austria siguen esa tradición. España, por su parte, lo conmemora el primer domingo del mismo mes, en línea con la denominada “época de María”. En el este de Europa, la festividad se fusiona con el Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. Naciones como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, en tanto, eligen el 21 de marzo, inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Argentina tomó otro camino. En 1931, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”, en homenaje al Concilio de Éfeso, una reunión eclesiástica celebrada en el año 431 que proclamó a María como la verdadera Madre de Dios (Theotokos) dentro de la doctrina católica. El gobierno argentino de entonces, encabezado por José Félix Uriburu, replicó esa iniciativa religiosa y dispuso que el Día de la Madre se festejara el domingo más cercano a esa fecha.

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Por qué se celebra el tercer domingo de octubre

La decisión original de Uriburu estableció que la celebración debía caer en el domingo posterior o anterior al 11 de octubre, el día dedicado por Pío XI a la Divina Maternidad de María. Con el tiempo, esa referencia se formalizó y se fijó en el tercer domingo de octubre, criterio que se mantiene vigente hasta hoy. La tradición religiosa que dio origen a la fecha se remonta, en última instancia, al Concilio de Éfeso del año 431, el hito doctrinal que consagró a María como figura materna central del catolicismo.

El Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María en 1931 (La Virgen de las uvas, por Pierre Mignard. Colección del Museo del Louvre, París. Fuente: Wikimedia Commons.)

Frases para enviar por WhatsApp el Día de la Madre

El Día de la Madre es también una ocasión para el mensaje oportuno. Estas frases, en distintos tonos, sirven para compartir por WhatsApp:

“ Gracias por estar siempre, por lo que se ve y por todo lo que no se ve. Te quiero.”

“Todo lo que soy tiene algo tuyo. Feliz día, mamá.”

“No hay forma de devolver todo lo que diste, pero sí de agradecerlo cada día.”

“Cada cosa buena que tengo lleva tu huella . Feliz día, mamá.”

“No siempre lo digo, pero lo siento siempre: sos lo más importante que tengo.”

“Fuiste mi primer hogar . Feliz día.”

“Me enseñaste a levantarme cada vez que caí. No hay regalo más grande que ese.”

“Hoy es tu día, pero el agradecimiento es de todos los días. Te amo, mamá.”

“Sos la persona que más admiro, aunque no siempre te lo diga. Feliz día.”

“Gracias por cada abrazo a tiempo, por cada palabra justa y por todo lo que callaste para cuidarme.”

“Todo lo que hiciste por mí no cabe en un mensaje, pero quiero que sepas que no olvido nada.”

“Ser tu hijo/a es de las cosas que más me enorgullecen. Feliz día, mamá.”

“Tu manera de querer es única. Hoy celebro eso. Te quiero muchísimo.”