Día de la Madre: los mensajes más emotivos de los famosos con palabras, fotos y gestos conmovedores

La China Suárez mostró el dulce despertar junto a sus hijos para celebrar su día (Video: Instagram)

El Día de la Madre es una fecha cargada de emoción y significado. Tanto para aquellos que pueden disfrutar de la compañía de sus madres como para quienes las recuerdan con cariño, esta jornada es una oportunidad especial para celebrar el amor en familia. Este domingo 20 de octubre, los famosos no fueron la excepción y aprovecharon las redes sociales para compartir conmovedoras imágenes, videos y mensajes de gratitud, mostrando lo importante que es esta fecha en sus vidas.

Desde muy temprano e, incluso, antes de dar inicio a este día, varias figuras dejaron sus sentimientos en Instagram. La primera en hacerlo fue Lizy Tagliani, quien le dio rienda a sus sentimientos al celebrar su primer día siendo madre de Tati, el pequeño que adoptó junto a su marido Sebastián Nebot. Junto a una foto donde se podía observar al nene jugando en los hombros de su papá, la conductora expresó: “Sin ahondar en algún pasado, me reflejo en tu sonrisa, en esa inquieta curiosidad saltarina que te lleva correteando por la casa, no hay miedos en tu audaces acrobacias saltando por sobre Justo o Canela, hay solo deseos de vivir tu inocencia en cada instante de tus días”.

En esa misma línea, Lizy sostuvo: “Y acá estamos como familia para cuidar tus progresos y que nadie lastime tus derechos a ser un niño como quieras, que tus días sean pedalear en bicicleta y tus noches sueños mágicos para tu vida. No sé si lo tengo merecido pero honraré el rol que me toca. Y que digan lo que quieran del cómo lo hago pues, ser tu madre es un diploma que vos guardás para alguna charla lejana donde me agradezcas algún momento y me reclames alguna falla y quizás con alguna rosa en tu mano me entregues una carta con las palabras que te salgan, tu firma, algún dibujo y un final con un feliz día de la madre”. En alusión a su hijo, sumó: “Te amo. No sabía que se podía amar tanto y, de alguna manera, hoy entiendo del amor de mi mamá, tu abuela, que desde algún lugar estará diciendo que orgullo me da verte acompañando el crecimiento del Tati”.

La reflexión de Lizy en su primera vez festejando la maternidad

Desde el lado de la música, Fito Páez le dedicó una publicación a todas las figuras maternas que pasaron por su vida, siendo la primera imagen la de su mamá y, luego otras como las de sus exparejas, Cecilia Roth y Romina Richi, junto a sus hijos, Martín y Margarita. “¡Feliz día a las mamás del mundo!”, comentó el compositor y cantante de 61 años.

Mirtha Legrand también insistió en recordar esta fecha. En su caso, ella eligió subir una foto de su mamá, Rosa Suárez, y sus hermanos, Silvia y José. “Felicidades a todas las madres. Les deseo un hermoso día”, expresó la Chiqui en su cuenta personal. Ella también fue celebrada en su día, ya que su hija Marcela Tinayre le dedicó unas emotivas palabras. “¡Mamacita! La vida te llenó de éxitos, títulos y honores. Estoy tan orgullosa de vos, pero lo más lindo es que seas mi mamá. Rosa María, te amo mucho”, escribió en compañía de algunas fotos que dejaron entrever el estrecho vínculo que comparte con su progenitora.

El homenaje del cantante a todas las figuras maternas en su vida

Mirtha optó por una imagen junto a su madre y hermanos para celebrar esta fecha

Por su parte, la hija de la Chiqui subió una tierna potal donde dejó entrever su vínculo

Otra figura que celebró esta fecha fue Verónica Lozano, quien fue agasajada por su pareja, Corcho Rodríguez. Junto a algunas fotos de la presentadora en la intimidad, el empresario escribió: “Feliz día a la mamita más buena y divertida del mundo”. Por su parte, la presentadora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió el desayuno que le preparó para esta fecha. “Gracias, te amo”, escribió, a modo de respuesta, al pie de una postal donde se lucía el hombre rodeado de dos termos para el mate, unos platos y un enorme ramo de flores rosas.

El tierno posteo del empresario a Verónica Lozano por el Día de la Madre

La China Suárez tuvo a una divertida manera de comenzar este domingo. Desde la cama, la exCasi Ángeles recibió la visita de sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. La actriz fue llenada de besos y abrazos por parte de los tres pequeños, quienes no se despegaron de ella en ningún momento. “Qué dicha despertar así todos los días de mi vida. Mi mayor sueño se hizo realidad. Feliz día a todas”, comentó, con un emoji de un corazón rojo, a sus más de seis millones de seguidores.

También se hizo notar Mariana Fabbiani esta mañana con unas emotivas palabras dirigidas a su propia progenitora, Silvia Mores, y sobre su maternidad. “Nada me importa más que ser la mamá que mis hijos necesitan. Nada es más hermoso que ese abrazo que recibí esta mañana con un ‘feliz día, mami’”, comenzó en su reflexión. “Convertirme en mamá fue la experiencia más transformadora de mi vida. Es conocer otra dimensión del amor y sin dudas saca de mí la mejor versión. Y todo quizás porque tengo a la mamá más maravillosa. Feliz día mami, sos mi gran maestra en la vida. Tu calidez, tu enorme empatía, tu incondicionalidad y tu fortaleza son mi refugio siempre que lo necesito. Porque no siempre el camino es fácil, pero sin dudas hace que todo se justifique”, completó la conductora, quien, a corazón abierto, dejó entrever el gran cariño que sentía por su progenitora y su rol como madre.

La conductora se refirió a su propia experiencia con sus hijos y, además, le dedicó unas emotivas palabras a su mamá

En el caso de Nicole Neumann, sus hijas Indiana y Allegra optaron por subir unas fotos retro junto a ella. Mientras que la mayor de las nenas compartió una foto de su madre luego de su parto, la otra decidió por un collage lleno de sus mejores momentos. “Feliz día a la mejor. Te amo”, expresó la menor de las pequeñas para conmemorar esta fecha tan especial.

Una publicación que captó la atención de los usuarios fue el de Evangelina Anderson. A días de su llegada a México y verse envuelta en versiones de crisis con su pareja y padre de sus hijos Bastián, Lola y Emma, Martín Demichelis, la expanelista de Los 8 Escalones (El Trece) le dio rienda a sus sentimientos. “Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas. Por cualquier motivo”, escribió como reflexión junto a un carrete de fotos donde se la ve junto a los pequeños en diferentes momentos de su vida. Para sorpresa de sus fanáticos, el director técnico de los Rayados de Monterrey, y exentrenador de River, no se encontraba en ninguna de esas.

En un posteo donde se notó la ausencia de su marido, Evangelina festejó su día

Wanda y Zaira Nara también festejaron esta fecha. Por su parte, la presentadora se decidió por compartir una tierna foto junto a su madre, Nora Colosimo, donde se la ve a ella a temprana edad. “Tengo la mejor mamá. Te amo”, escribió, en letras blancas, encima de la postal. Por su parte, su hermana menor mostró los detalles que tuvieron sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación con su expareja, Jakob Von Plessen. Con su cámara logró capturas las dos tarjetas que le prepararon para festejar con ella y, además, dejó entrever algunas golosinas que le llevaron para comenzar su día de la mejor manera.

Wanda aprovechó para dedicarle esta fecha a su propia mamá, Nora

Zaira recibió una serie de dibujos de sus hijos y, además, unas golosinas como desayuno

En medio de los festejos de este día, Gabriela Sari subió un breve clip con su hija Donna, productor de su vínculo con Darian Rulo Schijman. En este, la actriz compartió los mejores momentos que tuvo con la pequeña durante una tarde de piscina. Además, le agregó el siguiente mensaje: “Te amo. Gracias por este amor, por ensañarme. Quiero ser tu mejor versión de mamá y quiero que compartamos siempre. Me hacés feliz”, expresó de la pareja conductor.

Gabriela Sari compartió un video con su hija, Donna, para festejar su día

También Dalma Maradona decidió dedicarle esta fecha a su madre, Claudia Villafañe. La actriz utilizó sus historias de Instagram y subió una foto donde se la podía ver junto a la productora de eventos. “Feliz día a la jefa! A la que siempre me dijo que nació para ser mamá, ¡sin vos no somos nada! Gracias por cuidarnos, preservarnos y amarnos tanto siempre”, escribió en la historia que luego fue compartida por la empresaria en su propio perfil.

Claudia recibió un emotivo mensaje por parte de su hija mayor, Dalma

Las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, también se tomaron el trabajo de homenajear a sus mamás y exparejas del periodista, Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown. La mayor de las jóvenes escribió: “Feliz día a la que siempre me cuida”. Acto seguido, le sumó una foto de la progenitora de su hermana, con quien comparte un profundo lazo afectivo, y agregó: “Y a Kiwita que me cuida desde que éramos así de chiquitas”. Por su parte, la menos de la dupla le dedicó una historia a su propia progenitora: “Feliz día a ella”.

Las hijas del periodista y conductor de Periodismo para todos celebraron el día junto a sus mamás

Por su parte, Mica Viciconte recibió un tierno gesto por parte de su hijo, Luca, y su marido, Fabián Cubero. Para iniciar este domingo, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) fue sorprendida con un desayuno que consistía en porciones de budines y dos pancitos en forma de corazón. “Feliz día, mamá. Luca” era la frase que el infante le dejó, con la ayuda de su progenitor, alrededor del plato blanco donde se encontraba el desayuno.

El tierno desayuno que Luca Cubero le preparó a su madre

En medio de su priemr embarazo, la bailarina festejó este día

Como broche de oro de esta emotiva fecha, Macarena Rinaldi lo festejó en su cuenta personal. Siendo esta la primera vez que lo festeja, la bailarina y pareja de Federico Hoppe lució su pancita de embarazada y una expresión de alegría en su rostro. “Mi primer día de la madre”, escribió al pie de la emotiva postal.